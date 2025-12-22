JOSEPH AND STACEYから新作のドット柄が登場

株式会社クイーポ

JOSEPH AND STACEYは25FWシーズン、「Happy Object」をキーワードに、持つだけで気分がふっと明るくなるアイテムを提案します。

ブランドの象徴ともいえるシグネチャーアイテム「ラッキープリーツニット」に、初となるドットパターンが新たに加わります。

見るたびに心が和らぐドット柄を、ジョセフアンドステイシーならではの感性で表現。

規則的でありながらも自由なリズムを感じさせるデザインが、スタイリングにさりげない存在感を添えます。

カラーは、秋冬の装いに自然と溶け込む落ち着いたカラーパレットで展開。

シンプルなコーディネートに合わせるだけで、バッグひとつでスタイルが完成するのも、このドットシリーズならではの魅力です。

日常を旅のように、旅を日常のように。

“Happy Object”としてのラッキープリーツニットDOTは、毎日のスタイルに心地よいリズムと、ささやかなときめきをもたらします。

ラッキープリーツニット(L)ドット グレープワイン \15,400ラッキープリーツニット(L)ドット リッチブラック \15,400 ラッキープリーツニット(L)ドット エスプレッソ \15,400 ※全て税込価格です。