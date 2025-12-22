劇場版『冒険者たち　ガンバと7匹のなかま』公開を記念してイオンモール川口にてイベント実施！

株式会社ＴＯブックス

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）の配給作品である、劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』の公開を記念して、イオンモール川口にて、下記イベントを実施いたします。

■イベント内容

TVアニメ『ガンバの冒険』および劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』を制作したトムス・エンタテインメントのファミリーアニメの名作『パンダコパンダ』のイベントも同時開催！

- 『ガンバの冒険』 オリジナルグッズ販売！- 『パンダコパンダ』 オリジナルグッズ販売！- パパンダとの撮影会！

会場では、お子様対象の塗り絵コーナーもご用意いたします。

場所：イオンモール川口イオンホール

日時：12月29日（月）～1月4日（日） 10時～18時

★パパンダとの撮影会は、12月30日（火）、1月3日（土）、4日（日）のみ

★パパンダとの撮影会は、事前の予約が必要です。詳細はリンク先のイオンモール川口イベントページをご覧ください。

https://kawaguchi.aeonmall.jp/event

■『ガンバの冒険』オリジナルグッズをご紹介

※画像はイメ-ジです。

※デザインは変更になる可能性がございます。

<各種クリアファイルセット（2枚セット）>

・Aセット

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

・Bセット

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

＜ジオラマアクリルスタンド＞

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

＜ポストカードセット（8枚セット）＞

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

＜マグカップ＞

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

＜Tシャツ＞

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

＜トートバック＞

(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS

■劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』について

タイトル：劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』

原作：斎藤惇夫 『冒険者たち ガンバと15匹のなかま』

監督：出崎統

公開日：2026年1月9日（金）より全国の劇場にて公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gDjWZ2fQ3pw ]

＜作品情報＞

『ガンバの冒険』は『あしたのジョー』『エースをねらえ！』に続き、出崎統監督が手がけた1975年放送のTVアニメ作品。頑張り屋のガンバをはじめとした可愛い7匹のネズミたちが、ネズミを虐殺する巨大な白イタチのノロイを倒すため、大海原へ乗り出しハラハラドキドキの冒険を繰り広げる姿は、子どもたちのみならず、大人たちをも虜にした。原作は斎藤惇夫氏による有名児童文学であり、アニメ版では大塚周夫演じる白イタチのノロイが、視聴者に強烈なインパクトを与えたとして、今でも語り継がれる不朽の名作。

劇場版『冒険者たち ガンバと７匹のなかま』は、1975年放送のTVシリーズを再編集した総集編映画であり、音声はオリジナルメンバーにより再アフレコされた。監督はTVシリーズに引き続き、『あしたのジョー』や『エースをねらえ!』などを手掛けた出崎統。ガンバと仲間たちの熱い友情はそのままにストーリーを大幅に整理し、ノロイ島までの旅を一気に見せ、ノロイとガンバたちの壮絶な戦いに焦点を絞っている。



＜あらすじ＞

頑張り者のネズミ・ガンバは、相棒のボーボと一緒に、海を一目見ようと港町までやってくる。

そこで出会った子ネズミの忠太が、自分たちの島の仲間を助けて欲しいと求めてきた。

力自慢のヨイショや博学のガクシャといったネズミ仲間とともに、大海原へ乗り出すことを決意する。

だが、目的の島には脅威の白イタチ・ノロイが待ち構えており……



＜その他＞

劇場では、オリジナルグッズの販売も決定。クリアファイル、Tシャツ、トートバックなど！

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/