劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』公開を記念してイオンモール川口にてイベント実施！
(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）の配給作品である、劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』の公開を記念して、イオンモール川口にて、下記イベントを実施いたします。
■イベント内容
TVアニメ『ガンバの冒険』および劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』を制作したトムス・エンタテインメントのファミリーアニメの名作『パンダコパンダ』のイベントも同時開催！
- 『ガンバの冒険』 オリジナルグッズ販売！
- 『パンダコパンダ』 オリジナルグッズ販売！
- パパンダとの撮影会！
会場では、お子様対象の塗り絵コーナーもご用意いたします。
場所：イオンモール川口イオンホール
日時：12月29日（月）～1月4日（日） 10時～18時
★パパンダとの撮影会は、12月30日（火）、1月3日（土）、4日（日）のみ
★パパンダとの撮影会は、事前の予約が必要です。詳細はリンク先のイオンモール川口イベントページをご覧ください。
https://kawaguchi.aeonmall.jp/event
■『ガンバの冒険』オリジナルグッズをご紹介
※画像はイメ-ジです。
※デザインは変更になる可能性がございます。
<各種クリアファイルセット（2枚セット）>
・Aセット
・Bセット
＜ジオラマアクリルスタンド＞
＜ポストカードセット（8枚セット）＞
＜マグカップ＞
＜Tシャツ＞
＜トートバック＞
■劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』について
タイトル：劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』
原作：斎藤惇夫 『冒険者たち ガンバと15匹のなかま』
監督：出崎統
公開日：2026年1月9日（金）より全国の劇場にて公開
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gDjWZ2fQ3pw ]
＜作品情報＞
『ガンバの冒険』は『あしたのジョー』『エースをねらえ！』に続き、出崎統監督が手がけた1975年放送のTVアニメ作品。頑張り屋のガンバをはじめとした可愛い7匹のネズミたちが、ネズミを虐殺する巨大な白イタチのノロイを倒すため、大海原へ乗り出しハラハラドキドキの冒険を繰り広げる姿は、子どもたちのみならず、大人たちをも虜にした。原作は斎藤惇夫氏による有名児童文学であり、アニメ版では大塚周夫演じる白イタチのノロイが、視聴者に強烈なインパクトを与えたとして、今でも語り継がれる不朽の名作。
劇場版『冒険者たち ガンバと７匹のなかま』は、1975年放送のTVシリーズを再編集した総集編映画であり、音声はオリジナルメンバーにより再アフレコされた。監督はTVシリーズに引き続き、『あしたのジョー』や『エースをねらえ!』などを手掛けた出崎統。ガンバと仲間たちの熱い友情はそのままにストーリーを大幅に整理し、ノロイ島までの旅を一気に見せ、ノロイとガンバたちの壮絶な戦いに焦点を絞っている。
＜あらすじ＞
頑張り者のネズミ・ガンバは、相棒のボーボと一緒に、海を一目見ようと港町までやってくる。
そこで出会った子ネズミの忠太が、自分たちの島の仲間を助けて欲しいと求めてきた。
力自慢のヨイショや博学のガクシャといったネズミ仲間とともに、大海原へ乗り出すことを決意する。
だが、目的の島には脅威の白イタチ・ノロイが待ち構えており……
＜その他＞
劇場では、オリジナルグッズの販売も決定。クリアファイル、Tシャツ、トートバックなど！
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/