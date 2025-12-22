古川紙工オンラインショップ限定 2026福箱「UMA BOX」

古川紙工株式会社

古川紙工株式会社（岐阜県美濃市）は、人気イラストレーター・mizutamaさんとの約2年ぶりとなる

コラボデザイン福箱「UMA BOX」 を、2025年12月24日（水）12：30より、古川紙工公式オンラインショップ限定・数量限定 にて発売いたします。

多くの文具ファンから支持を集めるイラストレーター・mizutamaさん。

2024年に発売した福箱「TATSU BOX」より約2年ぶりのコラボデザイン福箱「UMA BOX」。

2026年に向けた福箱として、mizutamaさんならではの温かみのあるデザインを存分に楽しめる内容となっており、開ける瞬間のわくわく感も大切にしています。

福箱のために用意した、特別仕様のBOX

白の箔押しが入ったおどうぐ箱は、箱の内側にもmizutamaさんデザインの柄紙が。

開けるとワクワク感が止まらない、福箱の特別仕様になっています。

柄紙や型抜きメモなど豪華アイテムが合計70枚！

箔押しの特別仕様箱の内側もデザインが。

福箱の中身は大きさやかたちがそれぞれ異なる6種類の紙モノがたっぷり入っています。

mizutamaさん描き起こしの北欧風のイラストを使った、柄紙や型抜きメモなどのデコに使いやすいアイテムです。

さらに、2026年の福箱は紙モノだけでなくシールアイテムも仲間入り。

スケジュール帳やデコなど、幅広い用途でお使いいただける、透明シールシート、ますきんぐシールシートの2種類が1枚ずつ必ず入っています。

シールアイテム入り合計70枚の豪華セット福箱に入れてお届けします

はずれなし！おみくじクーポン

福箱の中には、毎年恒例はずれなしのおみくじクーポン入り！

大吉、中吉、小吉、末吉の中のどれかが入っています。

クーポンは古川紙工公式オンラインショップでの次回お買い物からご利用いただけます。

※各クーポンおひとり様1回のみご使用可能です。

※「UMA BOX」を複数購入し、クーポン内容が重複していた場合でも、使用可能数は各クーポン1回のみです。

古川紙工公式オンラインショップ限定・数量限定販売

どれが届くかお楽しみ！おみくじクーポンUMABOX セット内容

2026年福箱「UMA BOX」は、古川紙工公式オンラインショップ限定での販売となり、

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

mizutamaさんのファンの方はもちろん、紙もの・文具がお好きな方への年末年始のご褒美や贈りものにもおすすめです。

■イラストレーター mizutamaさん

国内外で人気のイラストレーター。

2005年より消しゴムはんこを作り始め、2012年よりイラストレーターとして活動を始める。

メーカーとのコラボ商品や多くの著書、SNSで多くのファンを持つなど幅広く活躍中。

商品概要

商品名：UMA BOX

発売日：2025年12月24日（水）12：30～

価格：3,300円（税込）

販売場所：古川紙工 公式オンラインショップ限定

販売形態：数量限定

商品ページ：

https://www.furukawashiko-online.shop/c/furukawa-product/Limited_goods-fp/E-0993

（商品ページは12月22日（月）に公開予定）