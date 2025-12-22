関西ビジネスインフォメーション株式会社（KBI）は40周年を迎えました。これからもお客さまと共に歩み続けます。

関西ビジネスインフォメーション株式会社40周年サイト メインビジュアル

このたび、関西ビジネスインフォメーション株式会社（KBI）は、2025年12月に創立40周年を迎えました。これまでの40年間にわたり、当社を支えてくださったお取引先の皆さまや多くの関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

当社は1985年にDaigasグループ企業として設立され、「課題解決を通じてお客さま企業のビジネスの成功に貢献する」という企業理念のもと、出版、総合生活情報、研究調査の3つの事業からスタートしました。その後、デジタル・オンライン、コンタクトセンター、営業・事務代行、セールスプロモーション、教育・研修、建築設計など、さまざまな分野に事業を広げてきました。

最近では、展示会の装飾から集客までのトータルサポートを行う『展サポ』や、『カスハラ対策』、『離職防止』といった最新テーマも含めて多様なニーズに対応するビジネス研修、業務改革・改善やDXのために現状の業務フローや課題を見える化する『業務可視化サービス』など、お客さまの課題解決に資するサービスを提供しています。

また、大阪のみならず2007年には東京にも拠点を開設し、首都圏にもサービス提供範囲を拡大しております。

そして40周年を迎えた今、さまざまなステークホルダーの皆さまと当社を繋ぐ新しいコンセプトとして「ヨコヘコネクト」を設定しました。社内のソリューション連携を強化するとともに、お客さまの課題に対して最適な解決策を導き出すパートナーとして、さらなる価値創造に挑戦してまいります。社員一人ひとりが挑戦を続け、新しい価値を作り出す会社として、皆さまと共にこれからの未来を描いていきます。

40周年を記念した特設サイトでは、当社のこれまでの歩みや取り組みをご紹介しています。ぜひご覧いただければ幸いです。

これからも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

関西ビジネスインフォメーション株式会社（KBI）40周年サイト：

https://www.kbinfo.co.jp/40th/

■関西ビジネスインフォメーション株式会社（KBI）について

当社は「課題解決を通じてお客さま企業のビジネスの成功に貢献する」ことを企業理念とし、「デジタル・オンライン」「コンタクトセンター」「営業・事務代行」「セールスプロモーション」「教育・研修」「建築・環境・調査」等のサービスを提供しています。1985年に大阪ガスのグループ企業として発足し、大阪ガスをはじめとしたエネルギー関連の企業さまから多数の業務を受注する中で、リアル×デジタルのノウハウを蓄積してきました。近年、エネルギー業界以外の企業さまからの受注も増えており、企業さまのニーズに合わせて多彩なメニューをコーディネートして提供すること、企業さまの課題をワンストップで解決することが可能です。

社名：関西ビジネスインフォメーション株式会社（KBI）

所在地：大阪市北区中之島3-2-18

代表取締役社長：造座 克之

設立：1985年12月

会社HP： https://www.kbinfo.co.jp/

