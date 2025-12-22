¥Ù¥ë¥¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊµßºÑ·¿¡ËÆÃÊÌÁª¹Í¡×¤ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¹çÆ±¤Ç¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë⽟¸©Äá¥öÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶Åç°ìÀ¿¡¢°Ê²¼¥Ù¥ë¥¯¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯4·îÆþ¼ÒÍ½Äê¼Ô¡¢¤ª¤è¤Ó´ûÂ´3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Ç¥ê¥«¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¤¥Á¿å»ºLTD¤ò´Þ¤à£³¼Ò¹çÆ±¤Ç¡Ö¥Ù¥ë¥¯ ¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊµßºÑ·¿¡ËÆÃÊÌÁª¹Í¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢ÉÂµ¤¡¦²ø²æ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎÅÍÜ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¡¢Ä¹´üÎ±³Ø¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡¢ÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê½¢¿¦³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºÎÍÑÁª¹ÍÏÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ë¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖBetter Life¡×¤Î¼Â¸½¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤äº¤Æñ¤Ê·Ð¸³¤òÂº½Å¤·¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊµßºÑ·¿¡ËÆÃÊÌÁª¹Í¡×³µÍ×¡Ê£±¡ËÂÐ¾Ý¼Ô¡¦±þÊç»ñ³Ê
¡ãÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¡Ê²¼É½»²¾È¡Ë¤Ë¤è¤ê½¢¿¦³èÆ°¤Î´ü´Ö¤òÆ¨¤·¤¿2026Ç¯3·îÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤ÎÂç³Ø¡¦Ã»´üÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¤ª¤è¤Ó´ûÂ´3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
¿¦Ì³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¾ã¤Ê¤¯¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ê£²¡ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð
ËÜÁª¹Í¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤³°ÉôÍ×°ø¤Ë¤è¤êµ¡²ñ¤ò°ï¤·¤¿³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î½¢¿¦³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»öÍ³
¡Ê£³¡ËÂÐ¾Ý²ñ¼Ò
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡Ê¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Ç¥ê¥«¡ÊÁÚºÚÀ½Â¤¹©¾ì¡¢¿å»º¡¦ÀºÆù¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¤¥Á¿å»ºLTD¡Ê¿å»º¿©ÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¡Ë
¡Ê£´¡ËÊç½¸Í×¹à¡¦Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¥Ù¥ë¥¯ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê±þÊç¡£±þÊç¤ÎºÝ¡¢ÍúÎò½ñÅù¤ËÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÉ¬¤º¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»öÁ°¤ËÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñÆüÄø¡ä
²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆü»þ¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.2026Ç¯1·î6Æü¡Ê⽕¡Ë17:00～18:15
£².2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë19:00～20:15
¡ã²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡¦¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊµßºÑ·¿¡ËÆÃÊÌÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ù¥ë¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ù¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥à¥Ç¥ê¥«¡¦¥Þ¥ë¥¤¥Á¿å»ºLTD¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¤Û¤«
¢¨¥°¥ëー¥×ÀâÌÀ¸å¡¢²ñ¼ÒÊÌ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀâÌÀ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁª¹Í¥Õ¥íー¡ä
²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ»²²Ã¸å¡¢WEBÅ¬À¸¡ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¡£ÆüÄø¤ÏÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãºÎÍÑ¾ðÊó¡ä
ºÎÍÑ¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÊç½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥¯ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://recruit.belc.jp/employment/(https://recruit.belc.jp/employment/)
¢£¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊµßºÑ·¿¡ËºÎÍÑ¾ÜºÙ¡§https://www.belc.jp/recruit/safetynet_session
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ë¥¯¡×¤È¤Ï
¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡¢1959Ç¯ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤Ë¡Ö¼çÉØ¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ç¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë150Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ë¥¯¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú1¡ÛÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È
¡¡¢ªÇã¤¤²ó¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Ìó600ÄÚ¤ÎÇä¾ì¤È¹¤¤Ãó¼Ö¾ì
¡Ú2¡Û¸úÎ¨·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¥íー¥³¥¹¥È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¢ªÇä¾ì¤äºî¶È¼ê½ç¤òÅý°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½
¡Ú3¡Û¼«¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊÝÍ
¡¡¢ªÇÛÁ÷¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡
¥Ù¥ë¥¯¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶Åç°ìÀ¿
ÀßÎ©Æü ¡§1959Ç¯5·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»ÔµÓÀÞ1646ÈÖ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó·Ð±Ä
¸ø¼°HP ¡§https://www.belc.jp/
¡ãSNS¾ðÊó¡ä
¥Ù¥ë¥¯ºÎÍÑ ¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/belc_saiyo/
¥Ù¥ë¥¯ºÎÍÑ ¸ø¼°TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@belc_saiyo
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Ç¥ê¥«
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶Åç°ìÀ¿
ÀßÎ©Æü ¡§1998Ç¯3·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ºë¶Ì¸©ÂçÎ¤·´´óµïÄ®Âç»úÍÑÅÚ5449ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÁÚºÚÀ½Â¤¶È
¸ø¼°HP ¡§https://homedelica.jp/
¡ãSNS¾ðÊó¡ä
¸ø¼°X ¡§https://x.com/homedelica_belc
¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/homedelica/
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¤¥Á¿å»ºLTD
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»ÔÂôµªÌÀ
ÀßÎ©Æü ¡§2004Ç¯10·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»ÔÂç»úÇò¶äÄ®»ú¾¼ÏÂÄ®7-5
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿å»º¿©ÉÊÀ½Â¤¶È
¸ø¼°HP ¡§https://maruichi-suisan-ltd.com/quality-control