2026年は「おさるのジョージ」85周年。ハートをモチーフにした日本限定の周年記念アートが解禁！ SNSプレゼントキャンペーンを幕開けに一年を通してセレブレーション企画が続々登場！

1941年にレイ夫妻により刊行された絵本「おさるのジョージ」は、2026年で記念すべき85周年を迎えます。好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす“こざる”のジョージは、絵本を代表するキャラクターとなりました。また、Eテレでのシリーズ放送が18年目を迎えたアニメ版のジョージも、世代を超えて多くの人から愛されています。 2021年の80周年以降は初のダイニングカフェやプレイグラウンドも新たにオープン、またグッズのラインナップも年々拡大し、ジョージの人気は性年代を問わずに上昇中です。

優しくて、あたたかい絆に満ちた物語の中でジョージを理解し、いつでも信頼している黄色い帽子のおじさんや愛らしい冒険や騒動を共にする仲間たち。そして、そんなジョージを変わらず愛し続けてくださるファンの皆さん。ジョージとみんなは、お互いに”特別”な存在です。そんな想いと感謝を込めて、「おさるのジョージ」85周年は～You are special to me～をテーマにNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社と株式会社NHKエンタープライズで様々な企画を展開します。

■ 公式SNSでは85周年をお祝いするスペシャル企画第一弾として、12月22日よりプレゼントキャンペーンがスタート。年間を通してテーマを変えながら様々な周年キャンペーンを実施します。

●85周年記念アイテムが当たる！SNSプレゼントキャンペーン！

公式X、Instagram では、12月22日（月）から「85周年特製キャリータンブラー（象印SX-JS40）」が当たる、プレゼントキャンペーンをスタート！フォロー&リポストで豪華グッズが当たります。

おさるのジョージ 公式X：https://twitter.com/osaru_george_jp

おさるのジョージ 公式Instagram：https://www.instagram.com/osaru_george_jp

■ 「Curious Geroge Kitchen （「おさるのジョージ」キッチン）」にてアフタヌーンティーが登場！

2026年1月21日（水）より、周年を記念してアフタヌーンティーの期間限定メニューが登場します。様々なスイーツを、ジョージたちがハートいっぱいに彩ります。あなたの”特別”な人と召し上がりください！

「Curious Geroge Kitchen （「おさるのジョージ」キッチン）」

ジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、“おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった”メニューをお届けしています。

住所：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード1F

公式サイト：https://curiousgeorge-kitchen.jp

■ 日比谷花壇との周年コラボアイテムが販売中！

株式会社日比谷花壇とのコラボアイテムが実現しました。プリザーブド＆ドライフラワーアレンジメントやそのまま飾れるブーケが「おさるのジョージ」限定デザインで登場です！ クリスマスらしいお花をぎゅっと詰め込んだこの時期だけのオリジナルアイテムです。

日比谷花壇：https://www.hibiyakadan.com/item/7656GF75.html

■ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルに、「おさるのジョージ」の世界観をテーマにしたホテルルームが26年春から期間限定オープン！

85周年を記念して、「おさるのジョージ ルーム (Curious George Room)」がユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテルのホテル京阪ユニバーサル・タワーに2026年春から期間限定で誕生！

85周年の特別ビジュアルの装飾やジョージ・グッズに囲まれたお部屋でジョージの世界を満喫していただけます。ファミリー、友人同士、記念旅行にもぴったりです。

「おさるのジョージ ルーム (Curious George Room)」で85周年をお祝いしよう！詳細は決まり次第、ホテル京阪ユニバーサル・タワーよりお知らせしますので、どうぞご期待ください。

■ マクドナルド ハッピーセット(R)販売中！12月26日より第２弾開始！デジタルゲーム付き！

今年もハッピーセット「おさるのジョージ」が販売中！ いち早く85周年のスタートを盛り上げています。12月26日（金）からは第二弾が販売予定。第二弾は、両面で遊べるジグソーパズル。裏面はパズルを組み立てた後、「間違い探し」「めいろ」などで遊んだり、飾って楽しめます。さらに、今回のハッピーセットはデジタルゲーム付き！対象のハッピーセットのおもちゃをスマートフォンのカメラで読み込んで、ジョージと一緒にゲームを楽しもう！

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※デジタルゲームを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。

詳細はこちら：https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/detail01/

■ 各種オフィシャルショップでも周年記念キャンペーン開催！

●おさるのジョージ うきうきマーケット

ジョージのかわいいグッズが大集合する「おさるのジョージ」公式ECショップ&ポップアップショップ、「おさるのジョージ うきうきマーケット」では、1月16日（金）よりキャンぺーンを開催！

税込3,300円以上お買い上げのお客様へ周年記念アートをあしらった「オリジナル巾着」をプレゼント！今後は、85周年記念グッズも販売予定です。お楽しみに！

おさるのジョージ うきうきマーケットEC：https://www.osarunogeorge-ukiuki.com/

●365 CURIOUS

「おさるのジョージ」公式オンラインストア。クラシックアートのジョージを中心に、好奇心くすぐるアイテムを幅広くお届けしています。

「365 CURIOUS」では、プレゼントキャンペーンを1月1日（木）より実施。税込1,500円以上商品をご購入のお客様に、絵本アートをあしらった「365 CURIOUS オリジナルチャーム」をプレゼントします！チャームのデザインは毎月変わるのでお楽しみに♪85周年記念グッズや365 CURIOUS限定グッズも発売予定！

365 CURIOUS： https://www.osarunogeorge365.com/(https://www.osarunogeorge365.com/)

●おさるのジョージ わくわくアドベンチャー

「おさるのジョージ」をテーマとしたお子様向け遊具施設。作品世界から飛び出してきたような好奇心をくすぐる遊びをお楽しみ頂けます。

「おさるのジョージ わくわくアドベンチャー」では、1月10日（土）から「わくわくマンスリー企画」を実施。グッズ購入のお客様に「オリジナルステッカー」をプレゼント！プレゼント内容は毎月変わります。周年を記念した施設内イベントやオリジナルグッズ発売も準備中！

住所：奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 イオンモール橿原2F

公式サイト：https://george-adventure.soyu-am.jp/shop/kashihara.html(https://george-adventure.soyu-am.jp/shop/kashihara.html)

●おさるのジョージひろば～ジョージとたのしいおみせ～

「おさるのジョージ」グッズの販売だけでなく、ぬり絵やペタペタ焼き、アクティビティゲーム等の体験も楽しめるPOP UP SHOP。全国を巡回して開催予定。85周年記念グッズも販売予定！

「おさるのジョージひろば」イベントスケジュール（近日開催分）

・２月25日(水)～３月２日（月） アリオ八尾1F光町スクエア(大阪府)

最新の開催情報は「おさるのジョージひろば」公式HPをご確認ください。

おさるのジョージひろば： https://www.village-v.co.jp/popup/000079/

■ まだまだ続く！年間を通して様々なスペシャル周年記念企画を準備中

●全国の園を対象に「おさるのジョージ」ダンスプロジェクトがスタート予定！

全国の幼稚園・保育園・こども園・認定こども園を対象に「おさるのジョージ」85周年を記念したダンスプロジェクト企画を予定しています。アニメのオープニング・テーマ曲に合わせたダンス動画を募集、応募された映像を編集し、85周年記念のオリジナル・ミュージックビデオとして公開予定です。

●周年を記念した新コンテンツもリリース予定！

園施設を対象にした素材のダウンロードサービス、「おさるのジョージ わくわくダウンロード広場」には、期間限定で85周年記念アートを使用したオリジナルデザインのポストカードが登場します。大切な人へ日頃の感謝やメッセージを送るのにご使用いただけます。

2026年は、周年記念アイテムや新しいグッズの発売に加え、キャラクターや作品世界の魅力に触れられる大型イベントや、これまでになかった初のコラボレーション企画を多数準備していますので、今後公式サイトやSNSアカウントで続々と発表します。また、原作者H.A.レイの誕生月である9月に開催する「好奇心月間（キュリオシティ・マンス）」も、さらにパワーアップして登場予定！

～You are special to me～この想いを胸に、ジョージと一緒に特別な1年を過ごしましょう。

「おさるのジョージ」公式サイト

https://osarunogeorge.jp/(https://osarunogeorge.jp/)

