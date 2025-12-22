¡ÉÄÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡É¤«¤é½é¤Î¸ÂÄê¿§¡Öºù³¥Ô¥ó¥¯¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
²½¾ÑÉÊÍ¢ÆþÀ½Â¤¤Î³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥£ー¡¦¥¢¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÌî ¹°ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢ÄÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ç¥£ー¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é¡¢½é¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö¥·¥§¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥£ー¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¾åÉÊ¤ÊÈþÄÞ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ÈÄÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏÈ¯Çä10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï300ËüËÜ*¤òÆÍÇË¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Í×¤é¤º¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯ÅÉ¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢ÄÞ¤ò¼«Á³¤ËÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±¤ë¿§¤Å¤¤¬¡¢ÄÞ¤Î±úÆÌ¤ä¿§¥à¥é¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¥«¥Ðー¡£¿§¤ÇÄÞ¤òºÌ¤ë¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥«¥éー¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¥·ー¥ó¤ä¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÄÞ¤Ç¼ê¸µ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤»þ¡¢¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç½ý¤ó¤ÀÄÞ¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*2016Ç¯9·î～2024Ç¯12·î¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ
¥·¥êー¥º½é¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö¥·¥§¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤¦¤ë¤Ã¤ÈÆ©¤±´¶¡Èºù³¥Ô¥ó¥¯¡É
È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥·¥¢ー¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Ë¡¢¥·¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ë¤Ã¤Èµ±¤¯ÈùºÙ¥Ô¥ó¥¯¥Ñー¥ë¤òÇÛ¹ç¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿§¤Å¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ñー¥ë¤Î¾åÉÊ¤Êµ±¤¤¬»ØÀè¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥Ç¥£ー¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¥·¥§¥ë¥Ô¥ó¥¯
È¯ÇäÆü ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾®Çä²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ1,320±ß¡Ë
ÆâÍÆÎÌ ¡§15mL
<ÆÃÄ§>
¡ü¤¦¤ë¤Ã¤ÈÆ©¤±´¶¡Èºù³¥Ô¥ó¥¯¡É
È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥·¥¢ー¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Ë¡¢¥·¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ëµ±¤¯¡ÈÈùºÙ¥Ô¥ó¥¯¥Ñー¥ë¡É¤òÇÛ¹ç¡£¾åÉÊ¤Êµ±¤¤¬¡¢Èþ¤·¤¤»ØÀè¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²«¤Ð¤ß¡¦½Ä¥¹¥¸¤ò¤Ä¤ë¤ó¤È¥«¥Ðー
¡üÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥¦¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥ÉÊ¿É®
¡ü¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤Î¥Ùー¥¹¥³ー¥È¤È¤·¤Æ¤â
¡ü¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ÀーÇÛ¹ç
¡ã¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡ä
Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É²½¾ÑÉÊ¼è°·Å¹¢¨½çÉÔÆ±
´ûÂ¸¿§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿§¤Å¤¯Æ©¤±´¶¥«¥éー¤Ç¡¢ÄÞ¤Î±úÆÌ¤ä¿§¥à¥é¤ò¤Ä¤ë¤ó¤È¥«¥Ðー¡£¤Þ¤ë¤Ç¸µ¤«¤éÁÇÄÞ¤¬¥¥ì¥¤¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»ØÀè¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡¢ÌÜÅª¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¿§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é