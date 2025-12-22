縦型ショートドラマIP「ときめき図鑑」、ABEMA恋愛トークバラエティ『失恋ドーナッツ』内のコンテンツを企画・制作

株式会社QREATION

株式会社QREATION（キュリエーション）（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）とKDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田浩路 以下：KDDI）が共同制作している縦型恋愛ショートドラマ「ときめき図鑑」は、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて2025年12月22日（月）より無料放送される恋愛トークバラエティ『失恋ドーナッツ』において、番組内で放送される“再現ショートドラマ”の企画・制作を担当したことをお知らせいたします。

今後もQREATIONは、さまざまなパートナーと連携しながら、Z世代に向けた新しいエンターテインメント体験の創出に挑戦してまいります。

『失恋ドーナッツ』について

『失恋ドーナッツ』は、“まるでドーナッツのごとく心にぽっかり穴が空いてしまうような過去の失恋経験”をコンセプトに、ショートドラマとスタジオトークでお送りする、全2回放送の特別恋愛トークバラエティ番組です。

お笑いコンビ・令和ロマンのくるまと俳優・高橋ひかるを本番組のMCに迎え、ゲスト出演するZ世代の女性インフルエンサーたちの実体験をご紹介します。

◎『失恋ドーナッツ』の内容を『ときめき図鑑』でも配信

本番組のショートドラマは、Z世代から共感を集めてきた『ときめき図鑑』の制作チームが企画・制作を担当しました。

本番組との連動企画として制作されたショートドラマのうち、計7本の作品が「ときめき図鑑」公式SNSアカウントより配信予定です。番組放送と縦型ショート動画IPを横断することで、二つの世界観を行き来しながら楽しめる、立体的な視聴体験の創出を目指しています。

◎『ときめき図鑑』出演者の実体験エピソードをドラマ化

普段から「ときめき図鑑」に出演している中島結音、向井怜衣、黒江こはる、小國舞羽の4名が収録にも参加。自身の実体験エピソードをもとに、本人役としてショートドラマでの演技に挑戦しました。

◎メイキング映像など、『ときめき図鑑』だけで閲覧可能なコンテンツも

本人だからこそ生まれる表現や、演技に向き合う等身大の姿を収めた撮影の裏側に密着したメイキング映像も、『ときめき図鑑』公式SNSアカウントにて順次配信予定です。ショートドラマ本編だけでなく、その制作過程や出演者の素顔まで含めて楽しめるコンテンツ展開となっています。

■「ときめき図鑑」配信概要

・配信先

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokimeki_zukan

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokimeki_zukan

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokimeki_zukan

■ABEMA『失恋ドーナッツ』 番組概要

放送日時：

＃1 2025年12月22日（月）夜8時15分～

＃2 2025年12月29日（月）夜8時15分～



放送URL：

＃1 https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CbtyAcvFVdrovX

＃2 https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CbtyCk7H4GrdGK



出演：

【MC】くるま（令和ロマン）、高橋ひかる 【ナレーター】野宮真貴

▼＃1

中島結音、おさき、小國舞羽、たけうちほのか、堀未央奈

▼＃2

黒江こはる、向井怜衣、Mumei、芹咲りいな、足立梨花

■株式会社QREATIONについて

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットを生み出す“コンテンツスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や豪華俳優陣が出演するショートドラマ『いつだって究極の選択』、Z世代から大人気の縦型ショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』、恋愛ショートドラマ『ときめき図鑑』など。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

■会社概要

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：IP・コンテンツの企画・プロデュース事業、ブランドマーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp

