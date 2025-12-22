『社長がつまずくすべての疑問に答える本』2025年12月22日（月）発売！　Amazon売れ筋ランキング　マネジメント・人材部門にて1位※獲得

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『社長がつまずくすべての疑問に答える本』（著：田中修治）を2025年12月22日（月）に発売いたします。

倒産寸前から年商500億円へ──田中修治が語る成功のカギとなる経営鉄則

「倒産寸前のメガネチェーンを買い取り、たった1年で黒字化。その後、13カ国600店舗・年商500億のグローバルブランドへ――。」

数々の事業をゼロから立ち上げてきたオンデーズ会長・田中修治氏が、赤裸々な実体験をもとに、経営者の“つまずき”に答える実践型の経営書。社長が陥る“罠”と“答え”をQ&A形式で一挙収録し、現場目線ですべての悩みに直球で答えます。

資金繰り、人材、ブランド、海外展開、M&Aなど、社長が必ずぶつかる課題を、実体験とリアルな知見をもとに著者書き下ろしで徹底解説します。

本書は予約時から話題を呼び、Amazon売れ筋ランキング マネジメント・人材管理部門にて1位も獲得。経営者必読の一冊です。

本書のテーマ

- 経営者・起業家が共感できる「現場のリアル」- 成功体験よりも、“失敗の中にある真実”- 若手経営者や次世代リーダーに伝えたい「仕組化」

現場で直面するリアルな悩みを一挙解決！ 社長のあらゆる疑問に答える一冊

Q.新しいビジネスを始めるとき、“売れる商品”って、どうやって見つければいいんでしょうか？

Q.人気商品ばかり揃えたはずなのに、なぜお客様が離れていくのですか？

Q.同じように努力しているのに、売上を伸ばせる社長とそうでない社長の違いは何ですか？

Q.経営資源が限られた中小企業は、どうすれば大手と同じ市場で戦えるのでしょうか？

Q.社員全員が同じ目標に向かって動けるようにするには、どう仕組みを作ればいいんでしょうか？

Q.「売りたいもの」と「売れるもの」が違うとき、どちらを優先すべきですか？

Q.採用活動が空回りしています。優秀な人材が集まらない会社には、何が欠けているんでしょう？

本書では、経営者が直面するリアルな課題をQ&A形式で具体的に解説。実体験に基づいた“罠の回避法”や解決策を、具体例とともにわかりやすく紹介します。

目次

書籍概要

『社長がつまずくすべての疑問に答える本』

著者：田中修治

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2025年12月22日（月）

判型：四六判

ページ数：496ページ

ISBN：978-4-04-607554-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000262/)

著者プロフィール

田中修治（たなか しゅうじ）

自身で複数の事業を立ち上げ、漫画喫茶、居酒屋、携帯電話販売、WEBデザイン、広告代理店など幅広い業種を経験。2008年、債務超過に陥っていたOWNDAYSの再建に挑戦し、社長に就任。翌年に黒字化を達成。2013年にシンガポール法人を設立し、海外展開を加速させる。2022年にはインド大手Lenskart社と統合し、アジア最大級のメガネチェーンを構築。現在は13カ国・地域、600店舗超を展開するグローバルブランドへと成長させている。現在はOWNDAYS会長。

X（旧Twitter）：https://x.com/shuji7771

Instagram：https://www.instagram.com/shuji7771/