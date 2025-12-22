テレビ・雑誌でおなじみ、“美文字”のきみこ先生最新刊！『3ステップですぐ上達 新・美文字レッスン帳』12月22日発売

株式会社扶桑社『3ステップですぐ上達 新・美文字レッスン帳』最短で美文字が書けるようになる！

すべての字についてきれいな書き方を身につけ、何度も紙に書いて練習すれば、

いつの日かきっと美文字を習得できることでしょう。

しかし、それでは時間がかかりすぎます。

日頃、家事や仕事に忙しく、あきらめてしまう方もいます。

そこで本書では、

「ＳＴＥＰ１：字のカタチ」「ＳＴＥＰ２：文章のバランス」「ＳＴＥＰ３：用紙のレイアウト」

の順に美文字のコツを身につけ、誰もが最短できれいな字が書けるようになる方法をご紹介します。

長時間の練習は必要ありません。

１回10分、大きくて見やすい解説ページでコツを覚え、開きやすく書きやすいワークページで練習をしてください。

わずかな期間で、みなさんの字がみるみる上達していくことを、実感していただけるはずです。

それでは、「新・美文字レッスン帳」スタートです！

内容紹介

【著者プロフィール】

3つのステップで、美文字が完成！ちょっとしたコツがわかれば、文字が一瞬で垢抜けます宅配伝票だって、レイアウトを意識しながら数字をそろえれば見やすく美しく！

荻原季実子

美文字講師。ペン字・筆ペン教室myMOJ（I まいもじ）主宰。県立新潟女子短期大学卒業後、広告代理店・イベント企画会社などを経て、2014年から自由が丘、表参道、渋谷などでペン字教室を開催。現在はオンライン講座もスタート。子どもの頃から手紙を書くことが趣味で、会社員時代に「手書きの一筆箋・お礼状・封筒の宛名」を独自の営業ツールとして活用。顧客獲得数1位などの営業成績を残す。「自分の字が嫌い」「小さい頃から字のコンプレックスがある」「仕事が忙しくて練習時間がとれない」と悩む生徒の声に応えるべく編み出したオリジナルの「誰でも一瞬できれいな字が書けるコツ」が大人気に。これまでに3000人以上の字を「大人の字」に生まれ変わらせてきた。最近では企業や団体からの講座の依頼や、海外の大学で行われた学術会議で「日本の美文字」を講義するなど幅広く活動している。2017年に出版した『大人のペン字練習帳』シリーズほか、著書は累計25万部を突破。テレビ、新聞、雑誌へのメディア出演、取材も多数。

【書誌情報】

タイトル：『3ステップですぐ上達 新・美文字レッスン帳』

著者：萩原季実子

定価：825円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2025年12月22日（月）

ISBN：97-84594624491

