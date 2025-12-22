【JAXA最年少宇宙飛行士・米田あゆ氏 登壇】「熱中」こそ武器になる。中高生向け特別講演を開催

一般社団法人52Hz

海外大進学をはじめグローバルで主体的な進路選択を支援する一般社団法人 52Hz（本社：京都府京都市、代表理事：梅澤凌我、以下「52Hz」）は、JAXA宇宙飛行士の米田あゆ氏をお招きし、中高生向け特別講演「最年少JAXA宇宙飛行士・米田あゆさんに学ぶ 熱中を武器に世界へ踏み出す方法」を、2026年1月18日（日）にオンライン（Zoomウェビナー）にて開催いたします。

◼️ 開催の背景：多様化する進路と「探求」の重要性

52Hzは、「海外大学への正規進学」を一つの切り口として、日本全国の中高生が主体的に進路を選択できるよう支援を行ってきました。今年で設立5周年を迎えるにあたり、予測不能な時代を生きる10代に向けて、既存の枠にとらわれないキャリアの築き方を提示したいと考え、本イベントを企画しました。

ゲストには、ヨットやデザインなど多様な分野への情熱を持ちながら、外科医としてのキャリアを経て、さらにJAXA宇宙飛行士への切符を最年少タイで掴んだ米田あゆ氏を迎えます。「興味の多様さ」をいかにして自身の強みに変え、世界、はたまた宇宙へと踏み出したのか。その思考プロセスは、進路に迷う中高生にとって大きな指針になると確信しています。

講演者プロフィール写真提供：JAXAJAXA宇宙飛行士・米田あゆ 氏

1995年生まれ。東京大学医学部医学科を2019年に卒業し、東大附属病院を経て外科医として日本赤十字社医療センターに従事する。2023年4月にJAXA入構、2024年10月に日本人としては史上最年少タイでJAXA宇宙飛行士に認定。

◼️ イベント概要（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156966/table/3_1_fb3e219e4a1fb9a9c5b8a3dcbe9d65cb.jpg?v=202512221252 ]

pr@52hz.world（52Hz 広報部）