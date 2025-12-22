【古市庵】昨年約15万本以上も販売した『恵方巻』が今年も発売決定！さらに多彩で種類豊富な恵方巻をご用意しています

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2月3日の節分に伴い、2026年2月1日(日)～2月3日(火）の期間中、古市庵で人気No,1の「節分うず潮巻」や蟹やまぐろなど7種の海の幸を贅沢に巻いた「節分7種の海鮮太巻」などの恵方巻を期間限定で販売いたします。

節分 うず潮巻

節分 うず潮巻

◯商品名 ：節分 うず潮巻

◯本体価格：1,480円（税込 1,599円）

◯具材内容：海老、穴子、明太くらげ、玉子焼、厚焼玉子、かに風味蒲鉾、かんぴょう、椎茸、大葉、きゅうり、おぼろ、桜漬け

◯商品説明：海老・穴子など12種類もの具材を巻いた、一口ごとに違う味がお楽しみいただける極太巻です。

◯販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火）

節分７種の海鮮太巻

節分７種の海鮮太巻

◯商品名 ：節分７種の海鮮太巻

◯本体価格：1,700円（税込 1,836円）

◯具材内容：かに、まぐろ、まぐろのたたき、海老、ししゃも魚卵、サーモン、明太くらげ、玉子焼、きゅうり、大葉

◯商品説明：まぐろ・サーモン・カニ・海老など7種類の海鮮を贅沢に巻いた太巻です。

◯販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火）

節分 海鮮巻

節分 海鮮巻

◯商品名 ：節分 海鮮巻

◯本体価格：1,380円（税込 1,491円）

◯具材内容：海老、ししゃも魚卵、サーモン、明太くらげ、まぐろ、玉子焼、きゅうり、大葉

◯商品説明：まぐろやサーモン、海老などの海鮮を巻いた太巻です。

◯販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火）

節分 笑福巻

節分 笑福巻

◯商品名 ：節分 笑福巻

◯本体価格：1,000円（税込 1,080円）

◯具材内容：海老、穴子、玉子焼、薄焼玉子、高野豆腐、かんぴょう、椎茸、きゅうり、桜漬け

◯商品説明：海老や穴子など9種類の食材を巻いた具沢山で大満足な1本です。

◯販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火）

＜古市庵について＞

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年10月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。