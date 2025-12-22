「故障したけど代車がない」物流危機を防ぐ黒ナンバー代車、東海エリアで開始

CBcloud株式会社

CBcloud株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役CEO：松本隆一、以下「CBcloud」）は、車検・事故・故障による「物流ストップ（欠車）」を防ぐため、12月22日より貨物軽自動車（黒ナンバー）の共同使用サービスを東海エリアで開始します。配送中の事故や故障時、一般的なレンタカー（わナンバー）で配送業務継続は法律で認められておらず、「車両がない＝配送が止まる」というリスクが物流現場の長年の課題でした。本サービスは、当社が保有する中古車販売用の在庫を「適法な代車」として即時提供することで、ドライバーの業務停止を防ぎ、物流インフラを維持する取り組みです。

「予期せぬ事態」から最短で配送再開へ！ピックゴーが提供する「物流を止めない」サポート体制

CBcloudの提供する代車サービスは単なる「車両貸出」ではなく、「物流を止めない」仕組みです。配送プラットフォーム「ピックゴー」には、運行状況をリアルタイムに把握し、運行調整や運行トラブル等不足の事態に対応するサポートチームがいます。事故・故障が発生したドライバーから連絡を受けてすぐに、サポートチームは黒ナンバー代車の手配を提案し、該当ドライバーの運行再開までを手厚くバックアップします。

サービス詳細

今後の展望

- 事故・故障の連絡を受けた瞬間、支援が動き出す「即時性」- - 配送プラットフォームとして現場の状況をリアルタイムに把握しているため、車両トラブルが発生したその瞬間に、代車手配によるリカバリー案を提示できます。- 「空白期間」を埋め、物流を止めない- - 現在、ピックゴー黒ナンバー代車の平均利用日数は約7日間です。事故や故障からの復旧には一定期間を要しますが、多くのドライバーは生活を守るために無理な運行を続けるか、数日の休業を余儀なくされるという、安全と収入の板挟みに直面しています。CBcloudは、本サービスで「安全と収入を脅かす空白期間」をカバーし、ドライバーの安全と収入、地域のサプライチェーンを物理的に守り抜くインフラを提供します。- サービスサイト：https://pickgo.town/partner/support/kyodo- 利用者インタビュー動画：https://www.youtube.com/watch?v=thSNIl-f7Gg- サービス展開エリア- - 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県・愛知県・岐阜県・静岡県- 東海エリアでの車両受渡しおよび返却場所：愛知県名古屋市熱田区- 利用料金：- - 1週間以上利用の場合：5,500円/日(税込)～- - 1週間未満利用の場合：8,800円/日(税込)～- 決済方法：クレジットカード決済(一括払)

東海エリアにおいて本サービスの利用を促進し、地域の物流インフラの安定化を図ります。 また、事故により廃車を余儀なくされたドライバーへは「一時的な代車提供（共同使用）」だけではなく「車両の提供（中古車販売）」も合わせて実施します。代車としてご利用いただき、品質にご納得いただいたうえで、市場相場よりも魅力的な価格での「車両購入」も選択できるなど、ドライバーの状況に合わせた支援体制を強化します。

担当者コメント

CBcloud株式会社 パートナー支援事業責任者 田路 広輔

2024年5月のサービス開始以降、東海エリアのドライバー様からお問い合わせを多々いただき、中には代車を求めて東京や大阪の拠点まで足を運んでくださる方もいらっしゃいました。 そのような切実な声にお応えする形で、今回東海エリアへの展開を決断いたしました。 私たちは、黒ナンバー車両を即座に提供できる仕組みを作ることで、ドライバーの生活を守るだけでなく、『荷物が届かない』という社会課題そのものを解決したいと考えています。東海でもこのモデルを確立し、全国の配送網を支えるインフラへと育てていきます。