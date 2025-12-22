【ステーキのどん】12月29日(月)～3店舗限定開催！どん食べ放題×和牛サーロイン再降臨！『どん食べ放題』を注文で『和牛サーロインの切落としステーキ』を1皿プレゼント!!

「ステーキのどん」で、2025年12月29日(月)～2026年1月3日(土)にて、3店舗限定企画の『どん食べ放題年末年始イベント』として、和牛サーロインの切落としステーキを1皿プレゼント致します。


対象店舗：ステーキのどん　小山犬塚店・富里インター店・古市場店




※写真のステーキ画像はイメージです。※販売対象店舗(3店舗)：小山犬塚店・富里インター店・古市場店


日頃よりステーキのどんをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。


年末年始のどん食べ放題イベントとして、3店舗限定で


『和牛サーロインの切落としステーキを1皿プレゼント』いたします。


年末年始に相応しい、お肉をガッツリ食べれる食べ放題イベントと一緒にお楽しみください。



　【年末年始どん食べ放題イベント　 詳細】

「年末年始どん食べ放題イベント」


<開催店舗>


　小山犬塚店（栃木県）・富里インター店・古市場店（千葉県）


<対象>


　どん食べ放題　をご注文頂いたお客様


　※65歳以上、小学生、小学生未満のお客様も対象です。


<プレゼント提供方法>


　食べ放題の1皿目として提供いたします。


<販売期間>


　2025年12月29日(月)～2026年1月3日(土)まで


　※販売数により、期間は前後いたします。


＜その他注意点＞


　お肉の焼き加減はミディアムレアでお出しいたします。


　※お客様のご要望で変更可能です。ご注文時に従業員にお伝えください。


　和牛サーロインの切落としステーキのお替りは出来ません。


　ご用意できる数量に限りがある為、ご了承の程お願いいたします。



　




～和牛の特徴～

　肉質が非常に良いと言われており、柔らかい肉質と芳醇な味わいが特徴です。


～サーロインとは・・・～

　サー(sir)の称号を持つ最高峰の牛肉。きめ細やかで柔らかな肉質。


　コク深く甘い脂の香りと味を楽しめる部位です。



該当店舗では、年末年始もかかわらず、11時～21時まで「どん食べ放題」を実施しております。


1月3日(土)までの予定数をご用意しておりますが、在庫売り切り次第での販売終了となる為、


販売期間は前後する可能性がございます。


お早めにご来店いただきます様、お願いいたします。


お腹も心も大満足の、食べ放題イベントを、ぜひご利用ください。



【小山犬塚店・富里インター店・古市場店　どん食べ放題 詳細】




<価格>


　お1人様　3,980円（税込4,378円）


　65歳以上　3,480円（税込3,828円）


　小学生　1,200円（税込1,320円）


　小学生未満　無料


　・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）



<実施曜日・時間>


　毎日11時～21時　　年末年始も販売いたします。


　※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。



<提供メニュー>


●メイン料理


　激アツステーキ、ハンバーグ130g、チーズインハンバーグ、チキンステーキ、


　ポークグリル、タンドリーチキン



●ソース


　ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、


　デミグラスソース、どん辛ソース、



●トッピング


　大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ



●サイドメニュー・デザート


　自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ、おすすめプチアイス



●「お子様限定メニュー」は、小学生6年生までのお客様限定でご注文いただけます。


　お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス


　


●このほか、ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバーも


　食べ放題のラインナップに含まれております。



　


<ご予約について>

店舗に直接ご連絡、または予約サイトからのご予約も承っております。


●店舗にお電話で「食べ放題予約」とお伝えください。


　小山犬塚店　　　電話番号　0285-20-0329


　富里インター店　電話番号　0476-90-2929


　古市場店　　　　電話番号　043-265-4129


●予約サイト「ホットペッパーグルメ」に食べ放題専用コースをご用意しております。


　小山犬塚店URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000316050/


　富里インター店URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000202807/


　古市場店URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000188318/



【会社概要】会社名： 株式会社アークミール


所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階


代表者： 代表取締役社長 柳 先　


設立： 1970年7月1日


URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)


事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供


株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。


今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。