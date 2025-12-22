DREAMBEERにジャパネットグループ富士麦酒醸造所が参画！新たに2銘柄をラインナップに追加しました

株式会社DREAMBEER

株式会社DREAMBEER（本社：東京都渋谷区 代表取締役：萩尾 陽平）は、家庭用本格ビールサーバーで、全国各地の個性豊かなクラフトビールをまるで旅をするように楽しめる会員制ビール配送サービス「DREAMBEER」（以下「ドリームビア」といいます。）を提供しております。

この度、新たに株式会社ジャパネットウォーター/富士麦酒醸造所（山梨県南都留郡）が参画いたしました。富士山麓の天然水を100％使用した、清涼感と抜群の飲みやすさが特長の2銘柄をラインナップに加えています。自然の恵みを生かしたクラフトビールの魅力と、職人のこだわりが詰まった味わいをぜひお楽しみください。

富士麦酒醸造所（山梨県南都留郡）

【新たに参画したブルワリー・新銘柄】

富士山麓、山中湖村国立公園内の醸造所で採水した天然水100%仕込みのクラフトビールです。通信販売事業を行うジャパネットが手がけるビールで、自社採用した醸造家が、徹底した品質管理のもと丁寧に醸造。このクリアで上質な水が「抜群の飲みやすさ」と「清涼感」を生み出します。磨き上げた技術と最高の水が生んだ、こだわりと情熱が詰まったクラフトビールをお届けします。

ペールエール

複数のアメリカンホップを組み合わせたペールエールです。モルト由来のボディは控えめに、柑橘感や樹脂感等のホップの個性を際立たせた作りになっています。単品で飲んでいただいても満足いただけますし、お肉料理との相性もばっちりです。

ライスラガー

お米を使用したピルスナータイプのビールです。

お米由来のやわらかな口当たりとさっぱりした飲み心地が特徴です。アルコールも4.5％と低めに設定しているので、ごくごくと飲んでいただける仕上がりになっています。

味わいの繊細な和食やお魚料理との相性がとても良いです。

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■96ブルワリー280銘柄以上の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

企業概要

会社名：株式会社DREAMBEE

代表取締役：萩尾 陽平

所在地：東京都渋谷区神宮前１-23-26

事業内容：家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売

公式サイト：https://dreambeer.jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/DREAMBEERINC

Instagram：https://www.instagram.com/dreambeer_inc/

YouTube：https://www.youtube.com/@dreambeer2020

お問い合わせ先：https://dreambeer.jp/my_account/question



