講談社主催 宝塚歌劇 雪組 梅田芸術劇場公演ミュージカル『波うららかに、めおと日和』4月25日(土) 貸切公演に1,800名様ご招待キャンペーン開催のおしらせ

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸、以下「講談社」）は、『波うららかに、めおと日和』の宝塚歌劇での舞台化決定を記念し、雪組公演 ミュージカル『波うららかに、めおと日和』講談社主催貸切公演へ抽選で合計1,800名様をご招待するキャンペーンの開催を決定いたしました。

このキャンペーンには、講談社のコミックスを2冊もしくは1,100円（税込）以上ご購入いただくことでご応募いただけます。

貸切公演チケットの応募コースは2種類をご用意しております。

・SS席ソロご招待コース：200名様

応募期間中に講談社のコミックスを購入いただいた方のうち、電子版コミックス2,200円（税込）以上もしくは紙版コミックスを４冊以上ご購入で１口

・S・A・B席ペアご招待コース：800組1,600名様

応募期間中に講談社のコミックスを購入いただいた方のうち、電子版コミックス1,100円（税込）以上もしくは紙版コミックス２冊以上ご購入で１口

※S・A・B席のいずれかの席が抽選で当選するコースとなっております。席種のご選択および座席のご指定はお受けできません。チケット当選枚数は1組2枚、ペアでのご参加となります。

さらに、図書カードコースもご用意しております。

・図書カードコース（5,000円分）：100名様

応募期間中に講談社のコミックスを購入いただいた方のうち、電子版コミックス1,100円（税込）以上もしくは紙版コミックス2冊以上ご購入で１口

※図書カードのデザインは、『波うららかに、めおと日和』の原作イラストを予定しています。

※デザインは予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。

詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認くださいませ。

この機会にぜひ、講談社のコミックスをお買い求めいただき、キャンペーンにご参加ください。

※キャンペーンによる貸切公演のご当選・ご招待人数につきましては、告知している人数を上回る可能性があります。

講談社主催「宝塚歌劇 雪組 梅田芸術劇場公演」貸切公演キャンペーン特設サイト

https://comic-sp.kodansha.co.jp/takarazuka/

・応募期間：2025年12月22日（月）00:00～2026年1月31日（土）23:59 ※必着

・対象公演日時：2026年4月25日（土）開演時間 15時30分

・対象公演：宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル『波うららかに、めおと日和』

原作／西香はち『波うららかに、めおと日和』（講談社「コミックDAYS」連載）

脚本・演出／小柳 奈穂子

・会場：梅田芸術劇場メインホール（大阪府）〒530-0013 大阪市北区茶屋町19-1

■対象となる商品

・紙版：応募期間中にご購入いただいた講談社発行のコミックス（バーコードシールが付いているもの）

・電子版：応募期間中にご購入いただいた講談社から配信中のコミックス

※試し読みファイルなどの0円コンテンツは対象外となります。

※応募期間中にキャンペーン価格となっているコンテンツは実際に決済いただいたキャンペーン価格が口数判定の対象金額となります

※講談社のwebサイト・アプリ（マガジンポケット、コミックDAYS、Palcy）からご応募いただいた場合、一迅社・光文社・星海社など講談社以外の出版社の作品の購入は応募の対象外です。対象外作品については各アプリの応募ページをご確認ください。

■対象書店

・紙版コミックス：全国約8,000店舗の書店、ネット書店、コンビニエンスストア等

・電子版コミックス：12店舗の電子書店

Amebaマンガ／BOOK☆WALKER／Kindleストア／LINEマンガ／music.jp／pixivコミック／U-NEXT／紀伊國屋書店Kinoppy／ギャラクシーコミック／コミックシーモア／ソク読み／漫画全巻ドットコム

・講談社webサイトおよびアプリ：コミックDAYS／マガジンポケット／Palcy

■貸切公演キャンペーンに関するお問い合わせ先

講談社「宝塚歌劇貸切公演ご招待キャンペーン」事務局

電話番号：0120-002-695

開設期間：2025年12月22日（月）～2026年4月25日（土）

受付時間：9:30～17:30（土、日、祝日、年末年始休業期間中 2025年12月27日～2026年1月4日は除く）

※くれぐれも電話のおかけ間違いのないようにお願いいたします。

※お問い合わせの内容を確認させていただく場合がございますので、お客様との通話を録音させていただきます。予めご了承ください。

■SS席チケットが5名様に当たる！フォローアンドリポストキャンペーンも同時開催！

講談社貸切公演実施を記念して、

貸切公演SS席チケットを合計５名様にプレゼントいたします。

・キャンペーン応募期間：2026年1月20日（火）まで

・応募方法：

１. Xで@comicdays_teamをフォロー

（https://x.com/comicdays_team）

２. 該当投稿をリポストで応募完了

詳細はXのキャンペーン投稿をご確認ください。

■コミックス情報

『波うららかに、めおと日和』 西香はち

昭和11年、春。20歳のなつ美の元に帝国海軍に勤める瀧昌との縁談が舞い込む――。突然始まった、海軍の旦那さんとの結婚生活。家のことはもちろん男女のことにも（かなり）不慣れな二人の、ピュア度MAXな夫婦生活が始まる！潮風が吹けば、あなたのことを思い出す。戦前日本で暮らす夫婦の、春夏秋冬、つつましくも優しい日々の物語。

▶試し読みはこちらから

http://bit.ly/4pXHVlo(http://bit.ly/4pXHVlo)

(C)西香はち/講談社