TVアニメ「桃源暗鬼」×「A:code」のコラボレーションアイテム「A:code オードトワレ 50mL」の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「桃源暗鬼」×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「桃源暗鬼」×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を12月12日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

一ノ瀬四季、無陀野無人、桃寺神門をイメージしたA:code オードトワレの登場です。

香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。

▼A:code オードトワレ 50mL

▽一ノ瀬四季

爽やかなシトラスとパイナップルのフルーティーさから始まり、スパイシーなクローブにマリンノートの爽やかさが加わった奥行きのある香りへと変化する、シトラススパイシーの香りです。

若さと親しみやすさを感じつつも荒々しく戦う一ノ瀬四季の姿を感じられる香りです。

＜香りのイメージ＞

シトラススパイシー

トップノート：レモン、パイナップル、ライム、クローブ

ミドルノート：イランイラン、マリンノート、ミュゲ、ローズ

ラストノート：ホワイトムスク、シダーウッド、ジャスミン、バニラ

▽無陀野無人

ユーカリやオゾンノートが冷静で落ち着いた雰囲気を醸し出し、ラバンディン、ホワイトムスク、グアヤクウッドが隠れた人情味を感じさせるハーバルムスクの香りです。

一見他人に厳しい印象だが、実は仲間思いな無陀野無人を感じられる香りです。

＜香りのイメージ＞

ハーバルムスク

トップノート：ユーカリ、マンダリン、ユズ、グリーンノート

ミドルノート：ラバンディン、レモングラス、ゼラニウム、リリー、オゾンノート

ラストノート：ホワイトムスク、アンバー、グアヤクウッド、モッシーノート

▽桃寺神門

透明感のあるミュゲのトップノートに、ホワイトフローラルブーケのミドルノートを加え、芯のあるシダーウッドのベースノートでまとめたフローラルウッディの香りです。

正義感が強く優しい桃寺神門を感じられる香りです。

＜香りのイメージ＞

フローラルウッディ

トップノート：ベルガモット、ミュゲ

ミドルノート：ミュゲ、イリス、ジャスミン、クローブ

ラストノート：シダーウッド、ムスク

▽仕様

価格：各 \9,680(税込)

種類：全3種（一ノ瀬四季、無陀野無人、桃寺神門）

容量：50ml

素材：硝子、樹脂、合金、紙、プラスチック

成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4

▼A:codeについて

A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。

「キャラクター」と「香り」を組み合わせることで、キャラクターの新たな魅力(香り)を提供いたします。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会