楽天モバイル、法人のお客様向けに音声データ活用を強化するAIサービス「MiiTel RecPod」と「MiiTel Meetings」を提供開始

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、2025年12月22日（月）より、法人のお客様向けに音声データの活用を通じて業務効率化と顧客満足度向上を支援するAIサービス「MiiTel RecPod」と「MiiTel Meetings」を提供開始しました（注1）。対面（オフライン）・オンラインでの面談や会議を録音し、AIによる文字起こしや分析を一括で行うことで、会話内容を可視化し、営業力の向上やコミュニケーションにおける課題を解決します。

「MiiTel RecPod」は、対面（オフライン）での会話を録音・分析するAIサービスです。スマートフォンアプリを使用して会話を録音し、アップロードするだけで、文字起こしや議事録の自動生成が可能です（注2）。そのデータを分析ツール「MiiTel Analytics」に連携すると、話す速度やトーク比率などを数値化し、文字情報だけでは把握しづらい話し方の改善点を明確にすることができます（注3、4）。さらに、感情認識やキーワード分析といった機能を活用することで、会話の傾向を定量的に把握し、営業力の向上や組織全体の強みの可視化を実現します。

「MiiTel RecPod」利用画面イメージ

一方、「MiiTel Meetings」は、オンラインの会話を録音・分析するAIサービスです。AIによりオンライン商談や会議における会話を可視化・分析し、ユーザーのセルフコーチングを支援します。話者を分離して文字起こしや、議事録の生成を行うことでオンライン上の会話を可視化するため、認識の齟齬によるトラブル対応に活用できます。また、「MiiTel RecPod」と同様に営業スキルを数値化し、分析することが可能です。

また、「MiiTel RecPod」と「MiiTel Meetings」の両サービスは、会話の記録や分析だけでなく、議事録の共有や顧客情報の更新といった会話後の業務も軽減することが可能です。会話内容や生成された議事録を顧客管理システムやチャットツールに自動的にアップロードすることで、業務の効率化・最適化を図るとともに、顧客や業務の情報を常に最新の状態に維持することができ、音声データを最大限に生かした業務支援を実現します。

「MiiTel RecPod」は、1ID当たり月額10,032円（税込）、「MiiTel Meetings」は1ID当たり月額7,249円（税込）からご利用いただけます（注5、6）。

楽天モバイルの法人向けサービスは、今後も「AIの民主化」を掲げ、最先端のAIサービスを拡充することで、法人のお客様のより高度なDXと業務効率化を支援してまいります。

■「楽天モバイル」（法人のお客さま）公式サイト

https://business.mobile.rakuten.co.jp/

■「MiiTel RecPod」サービスページ

https://business.mobile.rakuten.co.jp/solution/service/miitel-recpod/

■「MiiTel Meetings」サービスページ

https://business.mobile.rakuten.co.jp/solution/service/miitel-meetings/

（注1）本サービスは株式会社RevCommが開発し、提供しているサービスです。

（注2）録音はスマートフォンアプリのみ対応しています。

（注3）「MiiTel Analytics」はスマートフォンとデスクトップの両方でご利用いただけます。ただし、スマートフォンアプリの「Google Chrome」と「Safari」では、一部機能に対応していません。「MiiTel RecPod」ご契約のお客様は追加料金なしでご利用いただけます。

（注4）解析可能時間は1IDごとに40時間まで、音声・解析データの保存期間は13カ月までとなります。契約の解析時間を超える場合やデータ保存期間の延長が必要な場合は、営業担当までお問い合わせください。

（注5）年次契約の場合の価格です。年次契約の場合は初期費用が無料となります。

（注6）月次契約で10ID以下のご契約の場合は別途、初月に事務手数料97,900円（税込）が掛かります。

※MiiTel RecPod 、MiiTel Meetings、MiiTel Analyticsは、株式会社 RevCommの商標または登録商標です。

※Google Chromeは、Google LLCの商標または登録商標です。

※Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※本お知らせに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本お知らせにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

