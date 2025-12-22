無印良品 「良いね祭（いいねまつり）」　初開催

株式会社良品計画

株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）が運営する無印良品では、2025年12月26日（金）から2026年1月5日（月）までの期間限定で、季節のおすすめ商品を特別価格でお届けする「良いね祭（いいねまつり）」を開催します｡

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

無印良品ではこのたび初めて、「季節のいいねをもっと良い値で」をテーマとした、その季節の暮らしに役立つアイテムを特別価格でご提供する「良いね祭」を開催します。今回は、年末に暮らしを整えるアイテムや、新しい年を迎えるにあたって取り入れたいアイテムなど、30以上の商品群が対象となります。

あったか綿インナー各種（15%OFF）、ふっくらパイルタオル各種（10%OFF）、カカオトリュフ各種（2点で15% OFF）、体にフィットするソファ・本体（2,026円引き）など、無印良品の代表的な人気商品を中心に、この時期揃えたくなる商品が対象です。

【年末年始の良いね祭 概要】

実施期間：2025年12月26日（金）～2026年1月5日（月）

※ネットストアは、2025年12月26日（金）10時～2026年1月6日（火）10時まで

実施店舗：全国の無印良品、ネットストア

※店舗により年末年始の営業は異なります（年末年始の営業について(https://www.muji.com/jp/ja/notice/1637540)）

※上記期間中は、ネットストアでご注文いただいた商品の「店舗受け取りサービス」は一時休止させていただきます。

今後も良品計画では、その季節に欠かせないアイテムを必要な時期に、お買い求めしやすい価格でご提供する「良いね祭」を開催していく予定です。