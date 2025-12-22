TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』の描き下ろし 戦う背中ver. トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』の商品の受注を12月17日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/206,1587,1588?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼受注期間

事前受注期間：12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00

事後受注期間：12月22日(月)12:00～1月28日(水)23:59

金木 研、西尾 錦、四方蓮示、月山 習、ウタ、鈴屋什造の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 戦う背中ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \600(税込), BOX \7,200(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングインスタントカメラ風イラストカード

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \6,000(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングブロマイド

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \6,300(税込)

種類 ：全21種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦う背中ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 金木 研 戦う背中ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,000(税込)

種類 ：全6種（金木 研、西尾 錦、四方蓮示、月山 習、ウタ、鈴屋什造）

サイズ：本体：（約）18.1×5.7cm 台座：（約）6.5×3.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/206,1587,1588?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会