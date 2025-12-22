1985年当時のレトロな雰囲気を再現！『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のアクションフィギュアが登場！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、デザイナーズトイを主力とするスーパー7がお贈りする、3.75インチ・アクションフィギュア「リ・アクション＋」の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズを、国内正規代理店として取り扱い開始いたしました。

映画を始めとする人気のポップ・カルチャーを、「もしも当時にフィギュアが発売されていたら？」というコンセプトの下、あえてレトロなテイストで立体化する「リ・アクション」シリーズ。より多くの可動ポイントを実現した「リ・アクション＋」が登場！

公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するキャラクターを、全高約10cm、約12箇所が可動する、あえてレトロな形状のアクションフィギュアとして立体化。映画が公開された1985年当時の雰囲気と、愛らしいデザインをまるごと再現している。ラインナップは、マーティ・マクフライ（1985年）、マーティ・マクフライ（1955年）、エメット・ブラウン博士（1985年）の3種。

マーティ・マクフライ（1985年）マーティ・マクフライ（1985年）マーティ・マクフライ（1955年）マーティ・マクフライ（1955年）エメット・ブラウン博士（1985年）エメット・ブラウン博士（1985年）

それぞれにキャラクターに因んだアクセサリーが付属する。パッケージは、壁などに飾ってインテリアとして楽しめるブリスターパック仕様だ。

【リ・アクション+】 3.75インチ・アクションフィギュア

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ1

●発売：2026年1月予定

●定価：各3,800円（税込）

●メーカー：スーパー7

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記：Back to the Future (TM) & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All rights reserved.

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/category/HOLLYWOOD/200028749000.html

※「トイサピエンス」では3体セットで予約受付中