1985年当時のレトロな雰囲気を再現！『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のアクションフィギュアが登場！
株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、デザイナーズトイを主力とするスーパー7がお贈りする、3.75インチ・アクションフィギュア「リ・アクション＋」の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズを、国内正規代理店として取り扱い開始いたしました。
映画を始めとする人気のポップ・カルチャーを、「もしも当時にフィギュアが発売されていたら？」というコンセプトの下、あえてレトロなテイストで立体化する「リ・アクション」シリーズ。より多くの可動ポイントを実現した「リ・アクション＋」が登場！
公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するキャラクターを、全高約10cm、約12箇所が可動する、あえてレトロな形状のアクションフィギュアとして立体化。映画が公開された1985年当時の雰囲気と、愛らしいデザインをまるごと再現している。ラインナップは、マーティ・マクフライ（1985年）、マーティ・マクフライ（1955年）、エメット・ブラウン博士（1985年）の3種。
マーティ・マクフライ（1985年）
マーティ・マクフライ（1955年）
エメット・ブラウン博士（1985年）
それぞれにキャラクターに因んだアクセサリーが付属する。パッケージは、壁などに飾ってインテリアとして楽しめるブリスターパック仕様だ。
【リ・アクション+】 3.75インチ・アクションフィギュア
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ1
●発売：2026年1月予定
●定価：各3,800円（税込）
●メーカー：スーパー7
●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン
●著作権表記：Back to the Future (TM) & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All rights reserved.
●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか
https://www.toysapiens.jp/category/HOLLYWOOD/200028749000.html
※「トイサピエンス」では3体セットで予約受付中