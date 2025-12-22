TVアニメ「ヒカルの碁」の描き下ろし 冬の歩み・和装ver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ヒカルの碁」の商品5種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ヒカルの碁」の商品の受注を12月17日（水）より開始いたしました。



▼受注期間


事前受注期間：12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00


事後受注期間：12月22日(月)12:00～1月28日(水)23:59





進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、三谷祐輝、和谷義高、伊角慎一郎の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし 冬の歩み・和装ver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \800(税込), BOX \6,400(税込)


種類 ：全8種


サイズ：（約）80×60mm　厚み：1mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 冬の歩み・和装ver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \600(税込), BOX \8,400(税込)


種類 ：全14種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし 冬の歩み・和装ver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \300(税込), BOX \5,400(税込)


種類 ：全18種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼描き下ろし 冬の歩み・和装ver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \300(税込), BOX \5,700(税込)


種類 ：全19種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材 ：紙




▼描き下ろし 冬の歩み・和装ver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 進藤ヒカル 冬の歩み・和装ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



台座は繋げて飾れる仕様になっています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \2,000(税込)


種類 ：全7種（進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、三谷祐輝、和谷義高、伊角慎一郎）


サイズ：本体：（約）14.9×5cm　台座：（約）7×3.9cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




(C)ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル／集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ