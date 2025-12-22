TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』のトレーディング場面写アクリルカード vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の商品の受注を12月17日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1035?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

事前受注期間：12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00

事後受注期間：12月22日(月)12:00～1月28日(水)23:59

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より、各種商品の登場です。

▼トレーディング場面写アクリルカード vol.2

黒崎一護、浦原喜助、四楓院夜一、京楽春水、平子真子、阿散井恋次、更木剣八、涅マユリ、藍染惣右介、グリムジョー・ジャガージャック、毒ヶ峰リルカ、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビーの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \800(税込), BOX \12,000(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）80×54mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

黒崎一護、浦原喜助、四楓院夜一、京楽春水、平子真子、阿散井恋次、更木剣八、涅マユリ、藍染惣右介、グリムジョー・ジャガージャック、毒ヶ峰リルカ、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、バズビーの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \600(税込), BOX \9,000(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

黒崎一護、井上織姫、茶渡泰虎、浦原喜助、四楓院夜一、京楽春水、伊勢七緒、平子真子、阿散井恋次、更木剣八、涅マユリ、藍染惣右介、グリムジョー・ジャガージャック、ザエルアポロ・グランツ、毒ヶ峰リルカ、ユーハバッハ、石田雨竜、ユーグラム・ハッシュヴァルト、アスキン・ナックルヴァール、バズビーの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \6,000(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「黒崎一護 パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターのイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,000(税込)

種類 ：全14種（黒崎一護、井上織姫、朽木ルキア、京楽春水、伊勢七緒、朽木白哉、阿散井恋次、更木剣八、涅マユリ、涅ネム、グリムジョー・ジャガージャック、ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク、毒ヶ峰リルカ、雪緒・ハンス・フォラルルベルナ）

サイズ：本体：（約）15.5×11cm 台座：（約）12×4cm パーツ：（約）6.4×2.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ