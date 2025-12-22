下田プリンスホテル　水仙まつりにちなんだ白き花と湯気の饗宴 水仙と石焼き桶鍋の冬物語宿泊プランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地：静岡県下田市白浜1547-1、総支配人：白井 利人）は、毎年12月～1月に開催される下田市の「水仙まつり」に合わせ冬の花景色と伊豆の味覚を満喫する期間限定宿泊プラン「白き花と湯気の饗宴 水仙と石焼き桶鍋の冬物語を販売いたします。

爪木崎では毎冬、300万本もの野水仙が甘い香りを漂わせながら咲き誇り、白い花々と碧い海が織り成す“冬の絶景”を楽しむことができます。会場では、ジオガイドによる自然散策ツアーや地元名物「いけんだ煮味噌（漁師鍋）」の振る舞い、スタンプラリーなど、訪れる人々を温かく迎える企画が多数開催され、毎年多くの観光客が訪れる伊豆の冬の風物詩となっています。

当ホテルの期間限定プランでは、水仙まつり会場へ約15分の距離というアクセスに便利な立地を活かし送迎バスを運行、日中は水仙の甘い香り漂う岬歩きを楽しみ、夜は温泉と鍋料理で身体を温める冬ならではの滞在をご提案します。夕食には、地元の海の幸・山の幸を味噌仕立てで味わう名物料理「旬感沸騰 石焼き桶鍋」をご用意。石焼きならではの香ばしさと湯気に包まれる臨場感が、冬旅の特別な思い出を彩ります。

冬でも心地よい潮風を感じながら冷えた身体をやさしく温める冬の海辺ステイをお楽しみいただけます。

仕上げに熱々の石をお客さまの前で入れる演出

白き花と湯気の饗宴 水仙と石焼き桶鍋の冬物語 詳細

【期間】2025年12月20日（土）～2026年1月31日（土）

【料金】1名さま \17,958より（1室2名さま利用時）

【内容】1泊室料、夕食、朝食、消費税、サービス料が含まれております。

【特典】水仙まつり期間中はホテルと水仙まつり会場間を1日1便、送迎バスを運行します。

※ホテル発11：50A.M. 水仙まつり会場発1:30P.M.

【夕食メニュー】

「前菜」季節のフルーツと生ハム＆チーズ、よだれ鶏、ばい貝と鴨スモーク、ごま豆腐

「本日のお造り」下田産金目鯛入り3種盛り合わせ

「旬感沸騰石焼き桶鍋」

いけんだ煮味噌風仕立て さざえ、地魚、渡り蟹、赤海老、あさり 鍋野菜一式

「揚げ物」金目鯛の天ぷら

「食事」白飯、香の物

「デザート」

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

水仙まつり