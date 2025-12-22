ほっとネットとうほく「日記の中の父～餓死の島 ２年の記録～」放送

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)は、２０２５年１２月２９日(月)に、ほっとネットとうほく「日記の中の父～餓死の島 ２年の記録～」を放送します。

宮城県亘理町に暮らす佐藤勉さん（８４）。マーシャル諸島に出征した父・冨五郎さんと４歳で生き別れました。父が戦地で綴った形見の日記は、文字が薄れ読むことができずにいました。

「父の存在を知りたい」と動き出した勉さん。解読する専門家を探すため転職し、偶然の出会いや赤外線解析によって日記の文字が少しずつ見えてきました。

マーシャル諸島・ウオッゼ島で日記に書かれた父の足跡を辿ると見えてきた餓死の島の２年。戦争により引き裂かれた家族が生きてきた戦後８０年。

父の姿を追い続ける息子の思いは…。日記から父の戦場が蘇ります。

◆番組名 ほっとネットとうほく「日記の中の父～餓死の島 ２年の記録～」

◆放送日時 ２０２５年１２月２９日(月) 午前９時５５分～午前１０時５０分

◆放送エリア 宮城県ローカル

※東北地方の系列局でも放送します。放送日時は局によって異なります。

◆ナレーター 上野樹里