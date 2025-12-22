「下田プリンスホテル」　河津桜の開花に先駆けて　伊豆半島早咲きの河津桜でひと足早い春の訪れを感じる 桜コース宿泊プランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地：静岡県下田市白浜1547-1、総支配人：白井 利人）は、地元伊豆の早春、桜イベント「河津桜まつり」と「みなみの桜と菜の花まつり」の開催に先駆けディナー付き宿泊プランを販売します。

下田市に隣接する河津町と南伊豆町は全国でも有数の河津桜の名所です。河津桜の開花は2月上旬頃と早く、ひと足早いお花見を楽しむことができます。河津町では2月7日～3月8日に『河津桜まつり』が、南伊豆町では2月1日～3月10日に『みなみの桜と菜の花まつり』がそれぞれ開催されます。その両町に挟まれた下田プリンスホテルでは、下田産の金目鯛をはじめ、静岡県産の食材を取り入れた見た目にも桜を感じる和洋創作コースをご用意いたしました。

ホテルを拠点として河津町、南伊豆町の桜を楽しみ、ホテルでは桜コースで伊豆の春の訪れを感じていただけます。

伊豆のご褒美 桜コース

【桜コース概要】

【期間】2026年1月4日（日）～4月19日（日）

【料金】1名さま \16,760より（1室2名さま利用時）

【内容】1泊室料、夕食、朝食、消費税、サービス料が含まれております。

※夕食時間は5:00P.M.～8:30P.M. 朝食時間は8:00A.M.～10:00A.M.

※ホテルから河津桜まつり会場まで車で約25分、みなみの桜と菜の花まつり会場まで車で約35分。

【桜ディナーメニュー】

・下田産金目鯛のカルパッチョ仕立て ピンク色のビネグレットとともに

・桜道明寺揚げ 桜鯛としぐれ煮

・下田港水揚げ含むお刺身3種盛り合わせ

・下田産金目鯛のポワレ エシャロットの香る桜色のバターソース

富士の国いきいきポークのグリル 桜の花を飾って

・サフラン香シーフードのココットライスと静岡県産鰹節を使用したスープ

・ホワイトチョコとレアチーズムース

※追加料金\2,000で料理内容をグレードアップ可能。

肉料理を牛サーロインのグリル マデラ酒ソース、お刺身を5種盛り合わせへ。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

ホテル敷地内の河津さくら