【100袋の小ロットOEM】ミャンマーの僻地から世界へ。自社農場産ハーブで「想い」を形にする株式会社BORDERLESS FARM内山氏との対談記事を公開

ショクサイ株式会社

食品OEM・PB（プライベートブランド）開発のパートナー探しを支援するポータルサイト『食彩名鑑』（運営：ショクサイ株式会社）は、ミャンマーに自社農場を持ち、ハーブの栽培から製品化までを一貫して手がける「株式会社BORDERLESS FARM」との対談記事を公開いたしました。

本記事では、ミャンマーの山岳地帯での過酷な栽培立ち上げエピソードや、業界では異例の「100袋からの小ロット製造」を実現できる理由、そして商品化後の販売サポートについて詳しく語られています。

■ 対談実施の背景

『食彩名鑑』は、オリジナル加工食品（PB食品）の商品化やOEM生産をマッチングするポータルサイトですが、単なるビジネス情報の提供にとどまらず、「食品メーカーの想い」を発信することも重要だと考えています。

近年、健康志向の高まりにより「オリジナルハーブティー」や「健康茶」を作りたいというニーズが増加しています。しかし、小規模事業者や個人の方からは「製造ロットが大きすぎて手が出せない」「どんなブレンドが良いか分からない」といった悩みが寄せられていました。 そこで今回は、ミャンマーでの自社栽培により原料調達の柔軟性を持ち、小ロット製造と細やかなブレンド提案を得意とする株式会社BORDERLESS FARMの内山氏と対談を行い、「想いを形にする」ためのOEM開発の裏側に迫りました。

■ 食品OEM・PBポータルサイト『食彩名鑑』とは

「作りたい」と「作れる」をつなぐ、食品開発のマッチングプラットフォームです。 全国のOEMメーカーを「加工食品」「エリア」などの条件で検索でき、開発ノウハウや今回のような対談記事も発信しています。







会社概要

・会社名：ショクサイ株式会社

・所在地：大阪府八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F インキュベートルーム

・事業内容：ウェビナー運用代行・コンサルティング・自社メディア運営

・代表者：代表取締役 辻本 大樹

・Webサイト：https://owned-media-club.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka

・書籍：『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方：専門性と人柄で仕事を受注するセミナーの技術（辻本 大樹・著）』

