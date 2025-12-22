レコチョク、渋谷区の小中学生を対象に 【第2回「音の風景を描く」絵画コンテスト】開催

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下「レコチョク」）は、2025年12月22日（月）より、渋谷区教育委員会後援のもと、渋谷区在住・在学の小中学生の皆様を対象とした【第2回「音の風景を描く」絵画コンテスト】の募集を開始いたします。

創業以来初の試みとなった第1回コンテストでは、個人でのご応募はもちろん、学校単位や絵画教室を通してなど想定を上回る多くの皆様にご応募をいただきました。寄せられたすべての作品からさまざまな音が聴こえてくるようで、社員一同、大きなエネルギーを受け取りました。

【第2回「音の風景を描く」絵画コンテスト】募集要項（公式Webサイト）

音楽の街・渋谷に本社を置くレコチョクは、 デジタルの力で、さまざまな音楽の楽しみ方をサポートしてきました。本コンテストでは、今回も「音の風景を描く」というテーマのもと、常識に捉われない、自由な発想、豊かな感性による作品の応募を期待しています。

なお、入選作品は、公式ホームページで紹介させていただくほか、レコチョクのオフィスエントランスに設置しているデジタルサイネージにてご紹介いたします。

自由な感性での「音の風景」をお待ちしています！

【第2回「音の風景を描く」絵画コンテスト概要】

■公式WebサイトURL

https://recochoku.jp/corporate/art-contest/

■募集内容

テーマは身近な「音の風景」を描く。

街のざわめき、自然の音、家の中の音……。あなたが好きな「音の風景」を形にしてください。

※未発表でオリジナルの絵画

※画材は不問（画材／水彩、パステルなど自由）

※手描き作品、デジタル作品（CG含）どちらも可

※応募は一人1点まで

■応募方法

１.郵送：持ち込み不可

応募用紙を印刷して作品の裏面に貼付してください。

２.公式Webサイトの専用フォームから応募

■提出物

＜郵送の場合＞

１.作品：八つ切り画用紙(27×38cm、向きは自由です)もしくはA３サイズ

郵送の場合は丸まったり折り目をつけたりしないよう、台紙などで補強した封筒、または箱に入れて提出してください。

２.応募用紙：公式Webサイトよりダウンロードいただき、応募作品の裏面に貼付して提出してください。

＜専用フォームから応募する場合＞

フォームの指示に沿って、応募情報と作品を提出してください。

■参加資格

渋谷区内に在住または通学する小・中学生であること

※地域外からの応募は無効とさせていただきます。

■参加費

なし。応募時の郵送費はご負担ください。

■応募作品の権利に関する取扱い

- 応募いただいた作品は、レコチョクのサイネージや、プレスリリース、レコチョクが関わるイベント等で、利用（展示等）させていただく場合があります。- 郵送の応募作品は原則返却いたしません。

■募集期間

2025年12月22日（月）～2026年2月8日（日）

■賞

＜中学生の部＞

大賞（1点）：図書カード1万円分

準大賞（2点）：図書カード5000円分

優秀賞（3点）：図書カード3000円分

＜小学生の部＞

大賞（1点）：図書カード1万円分

準大賞（2点）：図書カード5000円分

優秀賞（3点）：図書カード3000円分

※その他にも副賞をご用意いたします。

※受賞作品は、（株）レコチョクのエントランスサイネージで掲出いたします。

■結果発表

2026年3月、受賞者の通われる学校に通知するほか、プレスリリースにて発表予定

※電話でのお問い合わせは受け付けておりません

■主催

株式会社レコチョク 経営企画部 経営企画グループ

■後援

渋谷区教育委員会

■提出先・問い合わせ先

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

株式会社レコチョク 経営企画部 経営企画グループ

第2回「音の風景を描く」絵画コンテスト事務局

※個人情報の取扱いについては、公式ホームページ記載の弊社プライバシーポリシーをご確認ください。

※本コンテストは、応募者へ事前に通知することなく、中断、変更または終了することがあります。

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、個人・法人向けの音楽配信事業、ブロックチェーン技術を活用したサービス企画など、権利者へのビジネス支援を目的としたデジタルソリューション事業を展開しています。また、子会社の株式会社エッグスでは、インディーズアーティストの音源配信、収益化支援等を含む幅広い活動支援を展開しています。レコチョクグループは、日本の音楽業界発のデジタルソリューションカンパニーとして、音楽文化の発展を多角的にサポートいたします。

会社名：株式会社レコチョク

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

代表者：代表取締役社長 板橋 徹

事業内容：音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サービスの企画・運営 他

URL：https://recochoku.jp/corporate/