【渋谷餃子】聖なる夜に、チキンじゃなくて餃子はいかが？12月24日「渋谷餃子の日」が追加開催決定！

株式会社エムピーキッチン

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上竹彦）傘下の株式会社エムピーキッチンが運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、街がクリスマス一色に染まる2025年12月24日（水）、看板イベント「渋谷餃子の日」を追加開催いたします。 聖なる夜こそ、気取らず、安く、美味しく。渋谷餃子からのささやかなクリスマスプレゼントとして、看板メニュー「焼餃子」「水餃子」「揚餃子」を特別価格で提供いたします。

■ 開催の背景：イブだからこそ「餃子」という選択肢を

「クリスマスイブ＝チキンやフレンチ」という定説がありますが、渋谷餃子はあえてそこに一石を投じます。 「予約が取れない」「もっと気楽に飲みたい」…そんな皆様の受け皿となるべく、人気企画「渋谷餃子の日」を12月24日に追加開催することにいたしました。 恋人同士での「ガッツリ餃子デート」、ご友人との「忘年会兼クリスマス」、そしてもちろん「お一人様」も大歓迎。熱々の餃子と冷えたビールで、最高のクリスマスイブを演出します。

■ 開催概要

開催日： 2025年12月24日（水）

特典内容：渋谷餃子公式LINEの友だち画面をご提示で、焼餃子・揚餃子・水餃子いずれか1皿100円で提供させていただきます。（お一人様一皿限り）

※渋谷餃子公式LINEの『LINE友だち』限定サービスとなります。会計時にLINEの『友だち画面』をご提示下さい。（ご本人様のみ対象）

※焼・揚・水餃子いずれか1皿100円以外にも1品以上ご注文下さい。(ワンオーダー制)

※コース予約・他キャンペーンとの併用はできかねます。

※本イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

■ 提供店舗

公式LINEはこちら :https://page.line.me/557udqgh

渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店

■ 薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

【渋谷・新宿・恵比寿 各店へのご予約はこちら 】

https://lit.link/shibuyagyouza

【渋谷餃子 公式SNS】

LINE ：https://page.line.me/557udqgh ID：@557udqgh

X（Twitter）： https://x.com/shibuyagyouza

Instagram ： https://www.instagram.com/shibuyagyouza_official/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@shibuyagyouza_official

■会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役会長 村上竹彦

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL：http://www.mpkitchen.co.jp/