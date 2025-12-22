通信制の孤立・不安・退屈という課題に向き合う「NIJIN高等学院」2026年4月開校

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）は、不登校の子どもたちのためのオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」の運営を通じて、「安心して自分を出せる居場所」と「挑戦できる学びの場」を小中学生を中心とした子どもたちに届けてきました。累計在籍者数は約600名です。その実践をもとに、2026年4月に、オンライン中心の通信制高校サポート校「NIJIN高等学院」を開校します。

NIJIN高等学院は、メタバースを活用したオンライン校舎を基盤に、少人数担任制による対話の伴走、リアル企画・旅プロジェクトを掛け合わせたハイブリッド型の学びを提供し、通信制高校で見過ごされがちな「孤立・退屈・不安」を、前向きな学びのエネルギーへ転換していきます。

■開校の背景：通信制の課題に向き合う

近年、「自分のペースで学べる」ことを理由に、通信制高校を選択する生徒が増えています。

一方で、学びの現場では次のような課題が指摘されています。

- 人との接点が少なく、孤立しやすい- 社会とのつながりが希薄なまま、将来への不安を抱えやすい- 一方向の学習になりやすく、学びが単調になりやすく退屈と感じやすい

こうした状況を踏まえ、NIJIN高等学院は、通信制における課題に向き合いながら、オンラインの特性を活かして、つながりや対話が生まれる学習環境を再構築していきます。

■NIJIN高等学院が起こす「3つの変革」

1．孤立を、青春に変える

――メタバース校舎による「多層的な心理的安全性」

NIJIN高等学院のオンライン校舎は、メタバース空間にあります。無理に話さなくても、アバターで「その場にいる」だけで安心できる環境を整え、話したくなった瞬間に自然と会話や活動が生まれる設計を行います。放課後の雑談、文化祭の準備、仲間とのプロジェクトなど、オンラインでありながらも、人と関わり続けられる日常をつくることで、通信制にありがちな孤立を、仲間と過ごす「青春の時間」へと変えていきます。さらに、「学校教育を持ち運び可能にした独自カリキュラム」により、リアル以上の対話・コミュニケーション、運動、学力の保証が可能になりました。

2．退屈を、わくわくに変える

――少人数担任制で深まる、対話と伴走の学び

NIJIN高等学院では、少人数担任制を採用し、教師が一人ひとりと継続的に対話しながら学びに伴走します。「面白そう」という小さな興味を起点に、対話を通して問いを深め、学びを自分ごとのプロジェクトへと育てていきます。受け身の勉強ではなく、挑戦と創造を中心に据えた学びへの転換を目指します。また、起業家・クリエイター・アーティストなど、社会で活躍する大人との出会いも、単発の講話で終わらせません。対話や振り返りを重ねながら、生徒自身の探究や行動へとつなげていきます。

3．将来への不安を、希望に変える

――旅プロジェクト・企業インターンで社会とつながる

「育てるのは、学歴じゃない」一人ひとりの好き・得意・個性を起点に、大学進学・起業・就職など、自分らしい進路選択を後押しします。学びのキャンパスは、メタバースとリアルを行き来しながら、社会へひらいていきます。旅プロジェクトや企業インターンを通して社会や多様な価値観と出会い、選択肢を増やす経験が、将来への希望につながる設計です。

校長コメント（NIJIN高等学院 校長 星野 達郎）

学校に行けなかった時間。 悩み苦しんだ日々。 それは決して「無駄な時間」ではありません。 人の痛みがわかる優しさ、常識を疑う思考力、自分と向き合う強さ。 それらはすべて、これからの予測不能な時代を生き抜くための「最強の武器」になります。ニジ高は、不登校の避難所ではありません。

ここは、誰よりも早く広い世界を知り、自分の色で輝くための 「ユニークな個性たちの滑走路」です。

学校に合わせる必要なんてない。 君が、君らしく輝ける場所を、一緒につくろう。

■開校概要（予定）

学校名 ： NIJIN高等学院

形 態 ： オンライン中心の通信制高校サポート校

開校時期： 2026年4月

対 象 ： 全国の中学卒業見込みの方および既卒の方

公式サイト：https://highschool.nijin.co.jp/

※詳細な募集要項・提携通信制高校については、順次公式サイト等でお知らせいたします。

■運営会社

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

■報道関係お問い合わせ先

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJIN高等学院

広報担当：青木亜希 Tel：090-6141-9363

Mail: nijinacademy.akiaoki@gmail.com







