吉田 湊海選手、元砂 晏翔仁 ウデンバ選手 プロ契約締結のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

鹿島アントラーズユースの吉田 湊海選手、元砂 晏翔仁 ウデンバ選手（ともに鹿島学園高校2年生）とプロ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

吉田 湊海（よしだ・みなと）選手

生まれ

2008年7月15日、神奈川県出身

サイズ

172センチ、72キロ

ポジション

FW

利き足

右

経歴

JFC FUTURO-FC多摩ジュニアユース-鹿島アントラーズユース

代表歴

U-15、U-16、U-17日本代表

特徴

スピードとフィジカル能力、得点感覚に優れたストライカー。高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EASTでは2年連続で二桁得点を記録。上背があるわけではないがヘディングでのゴールも多く、両足でのシュートを含めて豊富な得点パターンを誇る。

吉田 湊海選手コメント

「プロサッカー選手になることが夢だったので、プロ契約できたことを素直にうれしく思います。アントラーズは今年Ｊリーグで優勝し、周りからは王者という目で見られるので、しっかり自覚と責任を持ち、アントラーズの一員として自分が点を取ってチームを勝たせたいです」

元砂 晏翔仁 ウデンバ（もとすな・あんとに・うでんば）選手

生まれ

2009年3月10日、兵庫県出身

サイズ

192センチ、82キロ

ポジション

DF

利き足

右

経歴

エストレラ津田サッカークラブ-FCフレスカ神戸-鹿島アントラーズユース

代表歴

U-15、U-16、U-17日本代表

特徴

長いリーチとスピードを活かして広範囲をカバーする守備力、最終ラインからリズムを作るビルドアップ能力に秀でるセンターバック。ボランチもこなすユーティリティー性を併せ持つ。

元砂 晏翔仁 ウデンバ選手コメント

「アントラーズのアカデミーに入る前からプロになりたいと思っていたので、こういう早いタイミングでプロ契約ができて、とてもうれしいです。自分はチームを勝たせる選手、見ている人をわくわくさせられるような選手になりたいので、これからまた厳しい競争があると思いますが、しっかり試合に絡めるようがんばっていきます」

※なお、両選手は引き続き、Ｊリーグの公式戦に出場可能なトップチーム登録（2種）となります。