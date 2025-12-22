【ニコニコ】ドラマ「孤独のグルメ」「サ道」「天 天和通りの快男児」など5作品がプレミアム会員なら見放題！

ドラマ「孤独のグルメ」「サ道」「天 天和通りの快男児」など5作品がニコニコプレミアム会員なら見放題！

ニコニコでは、新たにドラマ作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。
2025年12月に配信開始のラインナップは以下の５作品です。


- 孤独のグルメ Season10
- サ道
- 天　天和通りの快男児
- きょうの猫村さん
- 玉川区役所 OF THE DEAD

各作品の第１話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます。


また、一部作品はニコニコ生放送での上映も実施します。


ドラマ配信情報はこちらから：https://blog.nicovideo.jp/niconews/264588.html




●孤独のグルメ Season10


・動画：2025年12月22日（月）12:00～配信開始


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so41775800
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541075






●サ道


・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始


・生放送：2026年1月1日（木）～1月3日（土）各日21:00～


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429402







●天　天和通りの快男児


・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始


・生放送：2026年1月8日（木）20:00～


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429853






●きょうの猫村さん


・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始






●玉川区役所 OF THE DEAD


・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始


・生放送：2026年1月10日（土）～1月25日（日）　毎週土日20:00～


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429886





【本リリースに関連するクレジット・権利表記】


(C)２０２２久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京


(C)「サ道」製作委員会


(C)福本伸行・竹書房/「天」製作委員会


(C)テレビ東京


(C)「玉川区役所 OF THE DEAD」製作委員会




