【ニコニコ】ドラマ「孤独のグルメ」「サ道」「天 天和通りの快男児」など5作品がプレミアム会員なら見放題！

株式会社ドワンゴ

ドラマ「孤独のグルメ」「サ道」「天 天和通りの快男児」など5作品がニコニコプレミアム会員なら見放題！

ニコニコでは、新たにドラマ作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。

2025年12月に配信開始のラインナップは以下の５作品です。

- 孤独のグルメ Season10- サ道- 天 天和通りの快男児- きょうの猫村さん- 玉川区役所 OF THE DEAD

各作品の第１話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます。

また、一部作品はニコニコ生放送での上映も実施します。

ドラマ配信情報はこちらから：https://blog.nicovideo.jp/niconews/264588.html

●孤独のグルメ Season10

・動画：2025年12月22日（月）12:00～配信開始

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so41775800

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541075

●サ道

・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始

・生放送：2026年1月1日（木）～1月3日（土）各日21:00～

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429402

●天 天和通りの快男児

・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始

・生放送：2026年1月8日（木）20:00～

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429853

●きょうの猫村さん

・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始

●玉川区役所 OF THE DEAD

・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始

・生放送：2026年1月10日（土）～1月25日（日） 毎週土日20:00～

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429886

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

(C)２０２２久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京

(C)「サ道」製作委員会

(C)福本伸行・竹書房/「天」製作委員会

(C)テレビ東京

(C)「玉川区役所 OF THE DEAD」製作委員会

▼関連リンク

・ニコニコ https://www.nicovideo.jp/

・ドラマ配信情報 https://blog.nicovideo.jp/niconews/264588.html

(C)DWANGO Co., Ltd.