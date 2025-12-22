【ニコニコ】ドラマ「孤独のグルメ」「サ道」「天 天和通りの快男児」など5作品がプレミアム会員なら見放題！
ニコニコでは、新たにドラマ作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。
2025年12月に配信開始のラインナップは以下の５作品です。
- 孤独のグルメ Season10
- サ道
- 天 天和通りの快男児
- きょうの猫村さん
- 玉川区役所 OF THE DEAD
各作品の第１話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます。
また、一部作品はニコニコ生放送での上映も実施します。
ドラマ配信情報はこちらから：https://blog.nicovideo.jp/niconews/264588.html
●孤独のグルメ Season10
・動画：2025年12月22日（月）12:00～配信開始
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so41775800
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541075
●サ道
・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始
・生放送：2026年1月1日（木）～1月3日（土）各日21:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429402
●天 天和通りの快男児
・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始
・生放送：2026年1月8日（木）20:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429853
●きょうの猫村さん
・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始
●玉川区役所 OF THE DEAD
・動画：2025年12月25日（木）12:00～配信開始
・生放送：2026年1月10日（土）～1月25日（日） 毎週土日20:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349429886
【本リリースに関連するクレジット・権利表記】
(C)２０２２久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京
(C)「サ道」製作委員会
(C)福本伸行・竹書房/「天」製作委員会
(C)テレビ東京
(C)「玉川区役所 OF THE DEAD」製作委員会
▼関連リンク
・ニコニコ https://www.nicovideo.jp/
・ドラマ配信情報 https://blog.nicovideo.jp/niconews/264588.html
(C)DWANGO Co., Ltd.