DJI産業用ドローンが、圃場整備事業の効率化と業務改善に貢献

2025年12月22日 - 民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、産業用ドローン「DJI Dock 3」を活用した、圃場整備事業の事例動画を公開しました。本事例は、HELICAM株式会社（本社：北海道、以下HELICAM）および地域の4社が共同で実施している圃場整備の現場において、リソース共有・測量効率化・業務改善をする取り組みを紹介するものです。

■ 圃場整備の課題：コスト・労力・データ品質のばらつき

圃場整備では複数業者が同時期に工事を進め、業者ごとに個別で測量を行うことから、コスト・労力・データ品質のばらつきが課題となっていました。

■ DJI Dock 3の共同運用で一元管理と効率化を実現

4社が共同でDJI Dock 3を導入し、これまで現地で操縦士が常駐して行っていた測量を遠隔で自動化。工区の垣根を越えた一元管理が可能になり、大幅な負担軽減につながりました。

■ DJI FlightHub 2による自動測量とクラウド連携

遠隔操作は DJI FlightHub 2を使用し、以下を実施しました。

■ 厳しい気象条件でも運用できるDJI Dock 3

- 自動測量- 帰還後のデータ自動アップロード- クラウドでの現場状況確認

寒暖差や強風などの環境下でも、DJI Dock 3は安定した飛行と測量を実現し、現場から高い評価を受けています。

■ 動画の公開について

本事例動画では、現場の様子やインタビューを通じて、DJI産業用ドローンの活用メリットを分かりやすく紹介しています。

以下の動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fOC9NaRbCRM ]

