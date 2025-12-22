【新番組スタート】Z世代とSNS専門家がタッグ！ 採用課題を抱える企業が「SNS運用のはじめの一歩」を踏み出すラジオ番組

株式会社NWS

株式会社NWS（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：石元和弘）は、神奈川県横浜市のコミュニティFM「金沢シーサイドFM」と共同で、SNSを活用した採用課題解決をテーマにした新ラジオ番組を制作・放送します。

番組の概要

本番組では、採用に悩む企業が、Z世代（株式会社NWSインターン生）と企業SNS運用の専門家（株式会社NWS顧問・代表講師 藤原忍）と手を組み、SNS未経験の状態から「はじめの一歩」をリアルに踏み出す過程をお届けします。

- 求人を出しても応募が来ない- 良い人材との出会いが少ない- 内定辞退や早期離職が多い

そんな採用の悩みを、Z世代の視点と専門家のアドバイスで掘り下げ、SNS活用による解決策を探ります。

番組のポイント

- Z世代の若者と一緒に、SNS戦略を考える- 専門家がSNSの基本をわかりやすく解説- SNSに「こわい」「わからない」と感じている企業が、実際に「はじめの一歩」を踏み出す過程を公開- 企業規模を問わず、すぐに取り入れられる採用ヒントが満載

出演者

パーソナリティ：藍田 隆希（金沢シーサイドFM）金沢シーサイドFM 藍田 隆希様藤原 忍（株式会社NWS 顧問・代表講師）株式会社NWS 顧問・代表講師 藤原 忍

年間100社以上の企業SNS運用研修を担当。

官公庁・専門学校での講座実績ももつ。

SNSやブランディング関連の講師資格、SNS採用プランナー資格保有。

専門学校の学生とTikTokで踊る「ふじしの先生」としても知られる。

石元 和弘（株式会社NWS 代表取締役）株式会社NWS 代表取締役 石元 和弘

兵庫県西宮市出身。

2015年起業。ITハードウェア事業から2024年にWEBマーケティングへ拡大。

自身もSNS初心者から藤原氏の研修を受け、運用スタイルを確立した経験をいかして、デジタルマーケティング・ソーシャルリクルーティングの内製化支援を提供している。

その他

株式会社NWSインターン生（Z世代）ほか

【番組の概要】

番組名：企業SNS運用はじめの一歩！Z世代と考えるイマドキ採用戦略

出演者：藍田隆希（パーソナリティ） / 石元和弘 / 藤原忍 / NWSインターン生 ほか

放送局：金沢シーサイドFM(https://kanazawa-seasidefm.co.jp/) / FM：85.5MHz

放送日：毎月第4月曜日 午後3時～（約15分）

初回放送：2025年12月22日（月）午後3時～

【会社情報】

社名：株式会社NWS

設立：2015年11月2日

代表者：石元和弘

事業内容：デジタルマーケティングおよびソーシャルリクルーティングの内製化伴走支援

本社：兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリーンタウン3F

URL：https://nwssbs.co.jp/