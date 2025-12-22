いい人すぎるよ展史上最も泣ける!?新作『いい人すぎるよ展 2026 + 微わかる展』全国5都市で開催決定

株式会社ENTAKU produce

『いい人すぎるよ展』『そういうことじゃないんだよ展』『JANAI COFFEE／JANAI GAMES／JANAI HOTEL』『友達がやってるカフェ』『インサイド・ヘッドすぎるよ展』『怒怒怒ランド』 などを手掛けてきた、クリエイティブディレクター・明円卓を中心とした体験クリエーティブチーム「entaku」は、新作体験型展示『いい人すぎるよ展2026＆微わかる展』を全国5都市にて開催いたします。

【『いい人すぎるよ展』史上最も「泣ける？」新作を展示！】

『いい人すぎるよ展』は「日常に潜むいい人に光を当てる」をコンセプトにした企画展です。2023年の初開催からこれまでシリーズ累計90万人を超えるお客様にご来場頂きました。

今年の『いい人すぎるよ展』は、いい人すぎる「まさお」というある人物の一生の記録を展示にしました。幼少期から、おじいちゃんになるまで「いい人すぎる」まさおというキャラクターを通して、あなたの身近にいる「まさお」を思い出してもらう展示です。きっとあなたも、まさおに会いたくなります。

エピソード例

【同時開催！新作 「微妙にわかる」を集めた展示『微わかる展』】

新作展示となる『微わかる展』も同時開催いたします。（1枚の展示鑑賞券で2つの展示をご覧頂けます）





『微わかる展』とは

日常に潜む「微妙に分かるかも…いや分からないかも…」を楽しむ展示『微わかる展』



心の中にしまっていた、誰にも言わなかったような小さな小さな声たちを集めました。

でも、この「微わかる」が成立するかどうかは、誰にもわかりません。

もしかしたら「結構わかる」かもしれないし、「全然わからない」かもしれません。





展示例

『いい人すぎるよ展 2026 + 微わかる展』開催概要

チケットサイトはこちら(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)

※外部サイトにリンクします

【開催日時／開催地】

＜東京＞ 日程：2026年1月7日（水）～2026年3月31日（火）

場所：西武渋谷店 B館3階 特設会場

時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）

※3/18 時短～19:00

※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）

＜大阪＞ 日程：2026年1月10日（水）～2026年3月30日（月）

場所：谷口悦第二ビル

時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）

※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）

＜名古屋＞日程：2026年1月17日（土）～2026年3月29日（日）

場所：名古屋PARCO 南館10階

時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）

※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）

＜横浜＞日程：2026年1月21日（水）～2026年4月6日（月）

場所：横浜ワールドポーターズ 6階 特設会場

時間：10:30-21:00（最終入場 20:30）

※最終日のみ：10:30-18:00（最終入場 17:30）

＜埼玉＞日程：2026年3月4日（水）～2026年3月24日（火）

場所：埼玉スーパーアリーナ CA101区画

時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）

※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）

【チケット料金】

＜平日＞

1,800円（税込）

＜休日＞

2,100円（税込）

※12歳以下無料 / 障がい者割引有

【ご注意事項】

会場でのお支払いは「完全キャッシュレス」となります。

現金はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

（対応決済方法：PayPay、各種電子マネー、交通系IC、クレジットカード 等）

※イベントの中止・延期、内容の変更が生じる場合がございます。



その他、よくある質問についてはチケットサイト(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)をご確認ください

【主催】

entaku

https://instagram.com/entaku_official/



【取材等のお問合せ先】

（※チケット情報等に関するお問合せは、チケットサイト(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)をご確認ください。こちらの窓口は対応しておりません。）



entaku展示運営事務局 info@entaku.co.jp