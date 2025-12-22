いい人すぎるよ展史上最も泣ける!?新作『いい人すぎるよ展 2026 + 微わかる展』全国5都市で開催決定

株式会社ENTAKU produce

『いい人すぎるよ展』『そういうことじゃないんだよ展』『JANAI COFFEE／JANAI GAMES／JANAI HOTEL』『友達がやってるカフェ』『インサイド・ヘッドすぎるよ展』『怒怒怒ランド』 などを手掛けてきた、クリエイティブディレクター・明円卓を中心とした体験クリエーティブチーム「entaku」は、新作体験型展示『いい人すぎるよ展2026＆微わかる展』を全国5都市にて開催いたします。




【『いい人すぎるよ展』史上最も「泣ける？」新作を展示！】

『いい人すぎるよ展』は「日常に潜むいい人に光を当てる」をコンセプトにした企画展です。2023年の初開催からこれまでシリーズ累計90万人を超えるお客様にご来場頂きました。



今年の『いい人すぎるよ展』は、いい人すぎる「まさお」というある人物の一生の記録を展示にしました。幼少期から、おじいちゃんになるまで「いい人すぎる」まさおというキャラクターを通して、あなたの身近にいる「まさお」を思い出してもらう展示です。きっとあなたも、まさおに会いたくなります。



エピソード例









【同時開催！新作 「微妙にわかる」を集めた展示『微わかる展』】

新作展示となる『微わかる展』も同時開催いたします。（1枚の展示鑑賞券で2つの展示をご覧頂けます）


『微わかる展』とは
日常に潜む「微妙に分かるかも…いや分からないかも…」を楽しむ展示『微わかる展』



心の中にしまっていた、誰にも言わなかったような小さな小さな声たちを集めました。


でも、この「微わかる」が成立するかどうかは、誰にもわかりません。


もしかしたら「結構わかる」かもしれないし、「全然わからない」かもしれません。




展示例








『いい人すぎるよ展 2026 + 微わかる展』開催概要

チケットサイトはこちら(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)


【開催日時／開催地】





＜東京＞　日程：2026年1月7日（水）～2026年3月31日（火）


　　　　　場所：西武渋谷店 B館3階 特設会場


　　　　　時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）


　　　　　※3/18 時短～19:00


　　　　　※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）



＜大阪＞　日程：2026年1月10日（水）～2026年3月30日（月）


　　　　　場所：谷口悦第二ビル


　　　　　時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）


　　　　　※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）



＜名古屋＞日程：2026年1月17日（土）～2026年3月29日（日）


　　　　　場所：名古屋PARCO 南館10階


　　　　　時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）


　　　　　※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）



＜横浜＞日程：2026年1月21日（水）～2026年4月6日（月）


　　　　場所：横浜ワールドポーターズ 6階 特設会場


　　　　時間：10:30-21:00（最終入場 20:30）


　　　　※最終日のみ：10:30-18:00（最終入場 17:30）



＜埼玉＞日程：2026年3月4日（水）～2026年3月24日（火）


　　　　場所：埼玉スーパーアリーナ CA101区画


　　　　時間：10:00-20:00（最終入場 19:30）


　　　　※最終日のみ：10:00-18:00（最終入場 17:30）





【チケット料金】　


＜平日＞


1,800円（税込）　


＜休日＞


2,100円（税込）　


※12歳以下無料 / 障がい者割引有



【ご注意事項】


会場でのお支払いは「完全キャッシュレス」となります。


現金はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。


（対応決済方法：PayPay、各種電子マネー、交通系IC、クレジットカード 等）


※イベントの中止・延期、内容の変更が生じる場合がございます。



その他、よくある質問についてはチケットサイト(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)をご確認ください



【主催】


entaku


https://instagram.com/entaku_official/

【取材等のお問合せ先】
（※チケット情報等に関するお問合せは、チケットサイト(https://entaku.ticket-store.jp/pages/iihito-wakaru)をご確認ください。こちらの窓口は対応しておりません。）

entaku展示運営事務局 info@entaku.co.jp