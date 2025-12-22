高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 ファイナル 優勝！

株式会社鹿島アントラーズFC

鹿島アントラーズユースが高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 ファイナルで10年ぶり2回目の優勝を果たしましたので、お知らせいたします。



アントラーズユースは4月5日（土）から12月14日（日）にかけて開催された高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EASTを16勝2分4敗の勝ち点50で制し、ファイナルへ進出しました。そして12月21日（日）、WEST王者のヴィッセル神戸U-18と埼玉スタジアム2002で対戦し、PK戦を制して10年ぶり2回目の優勝を果たしました。





なお、アントラーズユースは2025シーズン、「第49回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会」「２０２５Ｊユースカップ 第31回Ｊリーグユース選手権大会」でも頂点に立っており、育成年代史上初となる“三冠”を達成いたしました。鹿島アントラーズユースを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EASTの全試合結果はこちら(https://www.antlers.co.jp/academy/youth/games/2025.html)