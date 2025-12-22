KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、国際学生団体 OVAL JAPANが主催するAIクリエイターコンテストに協賛しました。

KLab、学生主催のAIコンテストに協賛

本コンテストは学生向けのAIクリエイティブコンテストで、AI技術を活用したミュージックビデオの作品が募集されました。2025年12月21日（日）には、KLab株式会社の本社オフィス（六本木ヒルズ森タワー）にて表彰式が実施され、KLab代表取締役社長の真田哲弥が登壇しました。

協賛の背景

KLabでは、AIと人の共創による次世代エンターテインメント「KLab AI Entertainment」を展開しています。

本コンテストで発表された作品やアイデアは、創造性と技術力の両面において当社事業との親和性が高く、AIを活用した新しい表現や価値創出に挑戦する学生の姿勢に共感し、今回の協賛に至りました。

AIクリエイターコンテスト概要

本コンテストは、学生団体 OVAL JAPAN が主催する学生向けのAIクリエイティブコンテストで、「世界と自分をワクワクさせる」をテーマに開催されました。

AI技術を活用した多様な表現作品が募集され、学生はオンライン講座を通じてAI活用の基礎や制作手法を学んだうえで作品制作に取り組みました。提出された作品は、技術力・創造性・表現力などの観点から審査され、最優秀賞をはじめとする複数の賞が設けられました。

コンテスト概要

主催：学生団体 OVAL JAPAN

対象：大学または短期大学に在籍する学生（大学生）

募集内容：AIを活用したMV等のクリエイティブ作品

表彰式実施日：2025年12月21日（日）

表彰式会場：KLab株式会社 本社オフィス（六本木ヒルズ森タワー）

協賛内容：賞金提供、表彰式会場の提供

最優秀賞、優秀賞・映像部門賞・音楽部門賞の作品は下記よりご視聴いただけます。

最優秀賞

https://youtu.be/xzEvMNSHrXk

優秀賞

https://youtu.be/VmSve93T7mA

映像部門賞

https://youtu.be/2DZpsKAuuFk

音楽部門賞

https://youtube.com/shorts/g32xBirYCJg

学生団体 OVAL JAPANについて

OVAL JAPANは、日本・中国・韓国の大学生によって構成される国際学生団体であり、東アジアの相互理解と次世代リーダーの育成を目的としています。2003年の設立以来、毎年3か国の学生が協働して「OVAL International Business Contest」を企画・運営しています。

このビジネスコンテストでは、社会課題の解決をテーマに、各国の学生が混合チームを組み、限られた期間の中で新しいビジネスモデルを構築・発表します。

日本支部であるOVAL JAPANは、企画立案、企業協賛の獲得、広報活動、学生選考などを主導しており、国際的な視野と実践的なリーダーシップを培う場として機能しています。これらの活動を通じて、OVAL JAPANは学生間および企業・社会との橋渡しを行い、東アジア地域の持続的な連携と相互理解の深化に貢献しています。

会場の様子

会場では、学生同士や運営メンバーとの活発な意見交換が行われ、AI技術に対する高い関心と熱意が感じられる場となりました。

表彰式の様子

参加者からは、

「学生主体でここまで本格的なコンテストを開催できたことが大きな経験になった」

「企業のオフィスで表彰を受けられたことが印象に残った」

といった声も聞かれました。

学生が作品についてプレゼンを行っている様子