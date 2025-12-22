沖縄から新年の乾杯を ― 南都酒造所「OKINAWA SANGO BEER 初蔵出」
南都酒造所公式オンラインショップ「さきたりや」では、2025年12月18日（木）より2026年新年限定「OKINAWA SANGO BEER 初蔵出」の予約受付を開始いたしました。
「OKINAWA SANGO BEER 初蔵出」は、黄金に輝く枝サンゴのラベルが印象的なケルシュタイプのクラフトビールです。白ワインを思わせるフルーティーな香りと軽やかな口当たりが特徴。さらに、日本最大級のビール品評会「ジャパンブルワーズカップ2025」淡色エール部門で第3位を受賞した実力派で、新年の門出にふさわしいプレミアムな一杯をお届けします。
※南都酒造所（直売店）では2026年1月1日（木）より販売開始致します。
※写真はイメージです。
商品概要
商品名：OKINAWA SANGO BEER 初蔵出
仕様：OKINAWA SANGO BEER KÖLSCH（ケルシュ）を「初蔵出ラベル」で数量限定販売
販売方法：南都酒造所公式オンラインショップ「さきたりや」にて予約販売（数量限定）
事前予約受付期間：2025年12月18日（木）～12月31日（水）16:00まで
通常購入受付期間：2025年12月31日（水）16:00～2026年1月7日（水）16:00まで
※商品は2026年1月1日（木）以降、順次発送。チルド便にてお届けします。
セット内容
- 6本セット：初蔵出（ケルシュ）2本、セゾン2本、パッションフルーツ2本価格：5,309円（税込）
- 4本セット（グラス付き）：初蔵出（ケルシュ）2本、セゾン1本、パッションフルーツ1本、オリジナルグラス（小）2個価格：4,748円（税込）
※セット内容は固定。包装対応はございません。
※数量限定につき、早めのご注文をおすすめいたします。
南都酒造所とは
沖縄県南城市にある観光施設「おきなわワールド文化王国・玉泉洞(https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/)」施設内に併設された酒造所です。ハブ酒やリキュールをはじめ、鍾乳洞から汲み上げた水を使用したクラフトビールなどを製造・販売しています。直売店や地ビール喫茶も併設されています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QLY0GzDCwyg ]
OKINAWA SANGO BEERは、サンゴ礁から生まれた沖縄の鍾乳洞「玉泉洞(https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/7recommendations/#feature1)」の地下水で仕込んだ風味豊かなクラフトビールです。
玉泉洞（ぎょくせんどう）
約30万年の年月をかけて創られた玉泉洞は、全長5,000ｍ、鍾乳石100万本以上を擁し、国内最大級の規模を誇ります。（一般公開は890ｍ）
南都酒造所 公式オンラインショップ さきたりや
南都酒造所公式オンラインショップ「さきたりや」では、限定商品の販売や会員限定情報などをお届けしています。この機会にぜひ会員登録（無料）をお願いいたします。
詳細を見る :
https://x.gd/89Qtq
〈本件に関するお問合せ先〉
株式会社南都 南都酒造所
沖縄県南城市玉城字前川1367番地
TEL：098-948-1111
URL：https://www.nantosyuzo.com