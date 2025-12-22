【フジテレビ】『FODプレミアム2025年人気作品ランキング』発表

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/

フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」は、2025年にユーザーから最も人気を集めた作品ランキング『FODプレミアム2025年人気作品ランキング』を発表しました。

（中）『波うららかに、めおと日和』（C）西香はち／講談社（C）フジテレビ（左）『１１９エマージェンシーコール』（C）フジテレビ（右）『続・続・最後から二番目の恋』（C）フジテレビ

トップ３は、いずれも今年フジテレビ地上波放送で大きな話題を集めたドラマが独占しました。堂々の１位に輝いたのは、芳根京子主演、本田響矢共演の『波うららかに、めおと日和』。続く２位には清野菜名主演の『１１９エマージェンシーコール』、３位には小泉今日子・中井貴一W主演の『続・続・最後から二番目の恋』がランクインしました。

本ランキングは、2025年に「FODプレミアム」で配信された全コンテンツを対象に、公開から90日間のユニークユーザー数（UU）を集計し、決定したものです。

■2025年のFOD人気作品

『波うららかに、めおと日和』（C）西香はち／講談社（C）フジテレビ

１位：『波うららかに、めおと日和』

昭和11年の日本を舞台に、芳根京子演じる主人公・なつ美と、本田響矢演じる海軍軍人の夫・瀧昌の「交際ゼロ日婚」から始まる新婚生活を描いたハートフル・ラブコメディ。夫が仕事で不在の結婚式や、歯がゆい２人の距離感がじれったくも愛らしいと話題になり、戦前日本の温かな日常風景とともに視聴者の心を掴みました。

『１１９エマージェンシーコール』（C）フジテレビ

２位：『１１９エマージェンシーコール』

消防局の指令センターを舞台に、声だけで命をつなぐ過酷な現場に立ち向かうヒーローたちの物語。主演の清野菜名は一度聞いた声は忘れない特技を持つ指令管制員・粕原雪を演じる。119番通報に応答する極限の緊張感を描いたドラマだけでなく、横浜市消防局の全面協力のもと限りなくリアルを追求した撮影スタジオなども、放送前から大きな話題となりました。

『続・続・最後から二番目の恋』（C）フジテレビ

３位：『続・続・最後から二番目の恋』

鎌倉を舞台にした大ヒットシリーズが11年ぶりに復活。59歳になった千明（小泉今日子）と、定年を過ぎ63歳となった和平（中井貴一）の、恋愛ドラマというよりもホームドラマの温かさを帯びた、とにかく笑えて、とにかく泣けて、ちょっとだけ恋愛ありのロマンチック＆ホームコメディ。長年のファンだけでなく新たな層からも支持を集めました。

『タイムレスマン』（C）フジテレビ

なお、バラエティジャンルで最も多くの視聴者を集めたのは『タイムレスマン』（毎週火曜 24時15分～24時45分 放送）でした。新メンバーが加わり８人体制となったtimelesz初の冠バラエティ番組。メンバー一丸となって「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」をコンセプトに、涙あり・笑いあり・汗たくさんの様々な企画に全力で挑戦する姿がファンに支持され、FODでも高い視聴数を記録しました。

『マイ・ユース』（C）SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

海外ドラマジャンルでは、『マイ・ユース（My Youth）』が視聴者数最多となりました。かつての人気子役で現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・へ（ソン・ジュンギ）が、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）の突然の訪問により10年以上の時を経て再会を果たす青春ロマンス。本作品は、FODにおけるアジアドラマ部門の歴代視聴数１位も記録しています。

【FODプレミアム2025年人気作品ランキング トップ10】

１. 『波うららかに、めおと日和』

２. 『１１９エマージェンシーコール』

３. 『続・続・最後から二番目の恋』

４. 『愛の、がっこう。』

５. 『Dr.アシュラ』

６. 『問題物件』

７. 『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班～』

８. 『最後の鑑定人』

９. 『あなたを奪ったその日から』

10. 『明日はもっと、いい日になる』

※2025年１月１日～11月30日までのユニーク視聴人数をもとに集計しました。動画ランキングは見放題対象作品の視聴数ランキングです

※作品は予告なく配信終了となる場合があります。予めご了承ください

集計期間：2025年１月１日～2025年11月30日

U R L：https://fod.fujitv.co.jp/

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/