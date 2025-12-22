青春群像劇×学園ミステリー!!『少女マクベス』(降田天/うまみザウルス)が、コミックDAYSで12月22日より連載配信スタート！
株式会社講談社
「神」とまで呼ばれた天才少女はなぜ、自身の手がける舞台の上演中に死んだのか？演劇を愛する生徒達が内に潜んだ「殺人者」を暴き出す、眩く鮮烈な学園ミステリー！コミックDAYS ウェブサイト
「神」とまで呼ばれた天才少女はなぜ、自身の手がける舞台の上演中に死んだのか？演劇を愛する生徒達が内に潜んだ「殺人者」を暴き出す、眩く鮮烈な学園ミステリー！
第1話は常に無料公開。隔週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909766308486/first_episode
