【ゲーテ2月号】パク・ソジュンが表紙。特集は、人生を豊かにする「最高峰の酒」＆達人たちの手土産

【総力特集】その一滴が人生を豊かにする、弩級のSAKE

株式会社 幻冬舎

ヴィンテージのワインだけでなく、今、ウイスキーやクラフトジン、テキーラなどにも、プレミアムなものが続々と誕生している。人生にそう何度も出会えない希少価値の高いお酒、手間暇かけた造り手の強い想いが込められたオリジナルなお酒、そして、最先端の技術で造り上げた規格外のお酒など、その背景には造り手の情熱と行動力があった。だからこそ、私たちは五感が刺激される体験が可能となり、仲間と深く語り合ったり、自分自身と向き合ったりする時間を得られる。今号は弩級のお酒特集。進化の一途をたどるカクテルやテキーラのマリアージュやガストロバーも紹介する。最高峰かつ、最旬のお酒を介した体験は、人生にかつてない潤いと喜びを与えてくれるだろう――。

◼️リーダーたちが集い、酔いしれる超弩級の青山ワイン会

◼️SAKEのプレミアム化に挑む、造り手たちの開拓道

「尾鈴山蒸留所」黒木本店 黒木信作

「いいちこ日田蒸留所」三和酒類 西 和紀

「田野蒸溜所」高橋酒造 高橋良輔

◼️最高峰アワードが巻き起こす神風

◼️世界を魅了した神カクテル

◼️カクテルとフードの新体感 魅惑のガストロバー

◼️COLUMN オークションを彩る驚嘆の酒

◼️コニャックと和食の口福な関係

◼️ラグジュアリーなテキーラ会食

◼️プレミアムから変わり種まで 語りたくなるSAKE

◼️起業家の視点で見る ウイスキーの未来価値

◼️開化堂・八木聖二 プライベートバーのある芳醇な暮らし

◼️粋なバーウェアカタログ

【インタビュー】俳優パク・ソジュン「深い思索に沈むには、夜と酒が一番だ」

俳優としての内省と表現、その間に寄り添う1杯のウイスキー。パク・ソジュンが自ら創り上げた至高の1杯とともに語るのは、酒を嗜むという行為がもたらす深く整う時間と、異分野との協業によって格段に広がった、あらたな創造のかたちだ。

アン ミカ、前園真聖…達人たちの最高の手土産

◼️ダイニングイノベーション グループファウンダー 西山知義

◼️サッカー元日本代表 前園真聖

◼️タレント アン ミカ

◼️The World's 50 Best Restaurant 日本評議委員長 浜田岳文

◼️慶應義塾大学教授 岸 博幸

◼️グルメ活動家 見冨右衛門

◼️SAMURAI マネージャー 佐藤悦子

◼️放送作家 小山薫堂

ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」(https://goetheweb.jp/lounge)では、ここでしか手に入らないハイエンドな体験やアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブな機会を見逃すな！

そのほか「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」や「滝藤賢一の映画独り語り座」も好評連載中。

▶︎▶︎▶︎ゲーテ2026年2月号のご購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2QB38WF?tag=goetheweb-22)

■雑誌情報

誌名：GOETHE［ゲーテ］2026年2月号

編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）

発売日：12月24日（水）

価格：特別定価1200円（税込）

発行：株式会社幻冬舎GOETHE

▶︎GOETHE WEB(https://goetheweb.jp/)

「仕事が楽しければ人生も愉しい」

▶︎Follow US

Instagram（ @gentoshagoethe )

X（ ＠GOETHE_magazine ）

■定期購読、購入はこちらから(https://www.fujisan.co.jp/product/1264731/campaign/goethe-web/)

■Amazon での購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2QB38WF?tag=goetheweb-22)