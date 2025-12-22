デイリーケアから時短ケアまで！MEDIHEALの人気スキンケアアイテムが“うれしい増量タイプ”で登場！

株式会社韓国高麗人蔘社

毎日使えるトナーパッドから、3分(※1)でスキンケアができる時短ケアマスクまで。

韓国発ダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」の人気アイテムが、

ドン・キホーテ限定の増量仕様でこの冬登場します。トナーパッドは2025年12月22日(月)、

3ミニッツ(※1)マスクは同年12月24日(水)より順次販売を開始します(※3)。

MEDIHEALの日本正規販売代理店は、韓国コスメの卸ならびに専門店 「COSME Re:MAKE」の

運営を展開する、株式会社韓国高麗人蔘社 ( 所在地：東京都中野区、代表取締役：金拏侖）です。

デイリーケアの味方メディヒールが、増量でゲットできるチャンス！

累計73冠受賞(※2)の実力派トナーパッド

「マデカッソシド(※4)ブレミッシュ(※5)パッド」が、

日本オフライン店舗でも購入可能に！

なんとドン・キホーテ限定で、100枚入りの通常版

マデカッソシド(※4)ブレミッシュ(※5)パッドに、

肌悩み(※6)に合わせて選べる

トナーパッド10枚が付いた特別仕様が登場します。

2種類のトナーパッドを一度に試せるお得なセットです。

さらに、忙しい朝や、何もやる気が起きない夜に

3分(※1)でスキンケアができる時短ケアマスク

「ティーツリー(※7)3ミニッツ(※1)マスク」も増量仕様で登場。

通常7枚入りで1週間の集中ケアをサポートする人気アイテムが、

今回2枚増量した9枚入りでお得に購入できます。年末年始の旅行や外出時にも嬉しい、パウチタイプで使い切りやすい枚数です。

この特別なセットを、ぜひドン・キホーテでお楽しみください。

★10枚増量★ マデカッソシド(※4)ブレミッシュ(※5)パッド

内容量：100枚入(170ml)＋10枚入(20ml) 価格：2,860円(税込)

化粧水やシートマスク代わりに！エッセンス1本をたっぷり含んだスクエア型トナーパッド

・純度98%(※9)マデカッソシド(※4)配合

微粒子化したマデカッソシド(※4)が、角質層まで浸透(※10)し、ゆらぎがちな肌をすこやかに

整える。

・CICA 6X(※11)配合

CICA複合成分(※11)が、乾燥によるくすみ(※6)にアプローチ。

・密着力に優れたスクエアガーゼパッド

顔のキワまでフィットしやすいスクエア形状。

さらにきめ細やかなガーゼタイプで、

肌キメを整え、潤いをチャージ。

★選べる3種★ とりあえず試してみたい方にも、旅先にトナーパッドを持っていきたい方にもおすすめ!【10枚パッド付】

【PAD METHOD】気になる部分に5分ほど貼って部分集中ケア。パッドの上から軽くたたきこみ、エッセンスを角質層まで浸透(※10)させる。肌のキメに沿って優しく拭き取る。パッドを2枚重ねて拭き取ることで、よりキメの整ったなめらかな肌に！

★2枚増量★ メディヒールティーツリー(※4)3ミニッツ(※1)マスク

内容量：9枚入(170ml) 価格：770円(税込)

洗顔後、3分(※1)でスキンケア完了！肌荒れに素早くアプローチする時短シートマスク

・10Xティーツリーエッセンス(※17)配合

ティーツリー(※4)に乳酸菌(※18)を加えて発酵させた複合成分が乾燥や外的要因による肌荒れにアプローチし、すこやかな肌コンディションへ整える。

・低分子ヒアルロン酸(※19)+シカ成分(※20)配合

ヒアルロン酸(※19)とシカ成分(※20)が、肌に

うるおいを与えながら、なめらかな肌へと導く。

・やわらかなヴィーガン(※21)マイクロファイバーシート

肌にやさしく密着するマイクロファイバーシートが、角質層までのエッセンスの浸透(※10)をサポートし、べたつかず心地よい仕上がりへ。

MEDIHEAL（メディヒール）について

韓国のL&P COSMETIC社が、「すべての人が自分本来の美しさを最大限に引き出せるように」という理念のもと開発したダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」。2012年のローンチ以来、「複雑なスキンケアプロセスを1枚のマスクで代替する」という新しい発想のもと、様々な肌の悩みに合わせた手軽で実用的なスキンケアを提供するグローバルダーマコスメブランドへと成長してきました。

中でも、世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界44カ国以上で累計31億枚以上を販売(※22)するなど、広く支持を集めています。

公式Instagram https://www.instagram.com/mediheal_jp/

公式X https://twitter.com/mediheal_jp

公式LINE https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh

【MEDIHEAL】日本正規販売代理店 株式会社韓国高麗人蔘社

2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の

日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、 今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。

現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開しています。

＜会社概要＞

会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン）

設立日 ㅣ 2008年2月

所在地 ㅣ 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 2302号

事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業

Official Site http://www.koraininginsha.jp/jp/

Instagram https://www.instagram.com/remake_official/

EC https://remake-official.jp/

LINE https://x.gd/H7Gf0

(※1)目安の使用時間のこと(※2)メディヒールトナーパッド(8種)基準 2022年～2025年受賞累計（受賞詳細は韓国公式ホームページ記載）(※3)店頭開始日となり、購入可能日は各店舗により異なります。また一部店舗では取り扱いの無い可能性がございます。(※4)整肌成分(※5)本製品の「ブレミッシュ」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。(※6)乾燥による(※7)4-テルピネオール（整肌成分）(※8)PDRNは23ml、コラーゲンは26mlとなります。

(※9)純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。(※10)角質層まで

(※11)CICA6X:ツボクサエキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス、アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸（全て整肌成分）(※12)ティーツリー葉水、ティーツリー葉油、ティーツリー葉エキス、ティーツリーエキス（全て整肌成分）

(※13)コラーゲンエキス（整肌成分）(※14)DNA-Na（保湿成分）(※15)乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと(※16)年齢に応じた潤いケア(※17)ティーツリー葉エキス、ティーツリー葉水、ティーツリー花／葉／茎エキス、クンゼアエリコイデス葉エキス、ティーツリーエキス、ティーツリー葉油、4-テルピネオール、ティーツリー花／葉／茎油、レプトスペルムムペテルソニイ油、クンゼアエリコイデス葉油、アゼライン酸（全て整肌成分）(※18)乳酸桿菌発酵液(整肌成分)(※19)ヒアルロン酸Na（保湿成分）(※20)ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）(※21)ヴィーガン認証院の認証を取得(※22)2025年2月末時点・L&P社出荷実績に基づく