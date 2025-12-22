スニダン、中古アパレル購入時に選べる「オゾン脱臭・除菌」オプションを開始

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、中古アパレルの購入時にオプションで選択できる「オゾン脱臭・除菌」サービスの提供を開始します。

導入の背景

フリマアプリの普及や古着ブームなどの要因から、日本国内のファッションリユース市場規模は1兆1,500億円までに拡大しています。（※1）世界的なスリフト（古着・中古品）ブームや、若者を中心にサステナブルなショッピングへとシフトしており、セカンドハンドを取り入れたスタイルが、賢くスタイリッシュなものであると支持されています。2029年にかけて世界の中古アパレル市場は年平均成長率10％（※2）で成長すると予想され、今後も伸長する見通しです。

スニダンでは、2025年4月に出品機能のリニューアルをおこなったことで、中古アパレルの出品数が前年比2倍を超え、市場拡大の勢いとともに取引が急増しています。

※1：ファッションリユース市場に関する調査を実施(2024年)｜矢野経済研究所

※2：Resale Report 2025｜ThredUp

さらに、スニダンがお客さま向けに実施した「中古アパレルの購入に関するアンケート調査」では、8割以上の人が「状態が良ければ中古品の購入に抵抗がない」と感じていることがわかりました。

購入をためらう具体的な理由としては、「汚れ・変色」が気になるが最多の66.2%でした。

次に多かったのは「偽物懸念」で、64.1%の方が偽造品である懸念は中古アパレル購入のハードルになっていることがわかりました。

抵抗・不安感を払拭する取り組みについて、5割以上の方が「脱臭・除菌サービスがあれば積極的に購入したい」と考えていることが明らかになりました。

これまでスニダンでは、99.97%（※3）の鑑定精度の真贋鑑定によって「偽物の可能性」という不安を排除してまいりましたが、今回新たに「オゾン脱臭・除菌オプション」を導入することで、「ニオイ」という古着の障壁を解消し、より多くの方が安心して中古アイテムを手に取れる環境を提供することといたしました。

※3：2025年1月1日～2025年6月30日の取引数から、真贋鑑定、品質検査にて過ちが発生した件数から算出

「オゾン脱臭・除菌」オプション概要

今回提供を開始する「オゾン脱臭・除菌」オプション機能は、購入者が中古アパレルの購入時に選択することができます。オプションをつけることで、鑑定・検品とあわせて運営側でアパレル商品をオゾン脱臭と除菌を施した状態でお届けする新サービスです。2025年8月に中古スニーカーの購入オプションとして提供を開始したもので、とくに「オゾン脱臭・除菌」が人気で、「ニオイはしっかり対策したい」というお客さまからのご好評をいただいておりました。本サービスにより、これまでニオイや汚れといった商品の状態を理由に出品・購入できなかった中古アパレルを、積極的にリユースする仕組みが生まれます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/141_1_8d69d8eaebfb28796fc93553e0501f61.jpg?v=202512221251 ]

※4：提供開始時点の価格で、変更となる可能性があります。

「オゾン脱臭・除菌」の効果

本オプションでは、アパレル商品に強力な「オゾン脱臭・除菌」を実施します。スニダンによる自社試験では、以下の通り顕著な脱臭効果が確認されました。

【オゾン脱臭による効果（例）】（※5）

タバコ臭: 39ppm → 0ppm（検出限界以下）

汗臭: 10.7ppm → 2ppm

香水: 6.3ppm → 2ppm

このように、個人間取引では避けられなかった生活臭や付着したニオイを、科学的な根拠に基づいて徹底的にケアした状態でお届けします。

※5：スニダンによる自社試験。オゾン脱臭処理前後で各臭気成分を測定。全ての商品・ニオイの除去を保証するものではありません。

詳細については、以下URLよりご確認ください。

https://snkrdunk.com/guide/buy-options

「ニオイが気になって着れない・捨てるしかない」といったアパレルを捨てることなく、新たな”熱狂できる”アパレルへとシームレスに交換し、価値の循環を生み出します。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する鑑定付きファッション&コレクティブル フリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。