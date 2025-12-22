最大2,000円相当★電子書籍の購入完了でポイントが当たるルーレット！年末感謝祭、開催！【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO

この冬、気になるマンガを読むなら漫画全巻ドットコムから電子書籍がお得です！

電子書籍55円（税込）以上決済でポイントやクーポンがあたるルーレット♪ 最大2,000ポイント当選のチャンス！

ハズレなし！景品はその場で当たる！すぐ使える！

当たったポイントやクーポンでさらにマンガをお得に購入できる10日間をお楽しみください。

▼キャンペーン期間

12月22日(月)12:00～12月31日(水)23:59までの 10日間

※電子書籍55円（税込）以上の決済1回につき1回ルーレットに参加できます。

※クーポン、ポイント利用分を差し引いた決済金額が55円(税込)以上の注文を完了すると自動でルーレットが開始します。

※お客様おひとりあたりのルーレット実施上限は1日5回までとなります。

※ルーレットで進呈されるポイント・クーポンは2か月の期限付きポイントとなります。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.mangazenkan.com/special/2916.html



【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト：https://www.mangazenkan.com/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan



【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。

TORICOはそんなサービスを目指しています。

