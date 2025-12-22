宮本亞門さんが語る「がんと共に生きる　支えあう社会へ」

公益財団法人日本対がん協会

公益財団法人日本対がん協会（東京都中央区築地、会長・垣添忠生）は、2026年2月22日、23日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで開かれる「朝日新聞Reライフフェス2026」に参加し、「がんと共に生きる 支えあう社会へ 人生を彩るのは『誰かのために』という思い」と題したステージを提供します。

Reライフフェスは2016年にスタートし、今年で開催10年目です。50代以上のアクティブなシニア層（アクティブ世代）を応援する「大人の文化祭」で、健康、お金、働き方、趣味など人生後半を豊かにする情報や体験を提供するイベントです。ゲストによるステージ、トークセッション、そしてシニアの暮らしを彩る商品・サービスを紹介する100社以上のブースの出展が予定されています。

日本対がん協会が提供するステージは、2月23日（月・祝）の午前10時からロイヤルステージで実施します。演出家の宮本亞門さんと、遺贈寄附推進機構代表の齋藤弘道さんにご登壇いただきます。

宮本さんは、2019年2月、テレビ番組で人間ドックを受診したことがきっかけで、前立腺がんが見つかり、ステージIIと診断されました。突然のがん告知、復帰直後に襲ったコロナ禍……。講演ではがんと向き合う日々をお話いただき、ステージの後半では「人生を彩るのは『誰かのために』という思い」と題して、遺贈寄附推進機構代表の齋藤弘道さんと社会貢献や遺贈寄付についてもお話いただきます。

なお、日本対がん協会ブースでは、ミニセミナーを開催します。健康や食事、運動などをテーマとするプログラムのほか、エンディングノートや遺言書などに関するセミナーも開催します。日本対がん協会のピンクリボンオフィシャルメッセンジャーとして活躍するソニーネットワークコミュニケーションズ のキャラクター・モモ妹とのフォトセッションも実施します。参加者にはノベルティなどをプレゼントします。ブース番号は、A-14です。

【イベント概要】

・イベント名：朝日新聞Reライフフェス2026

・開催日程：2026年2月22日（日）、23日（月・祝）

・会場：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）

・主催：株式会社朝日新聞社

・来場者数（予定）：約8,000名（2日間合計）

・参加費：入場無料（事前登録制）

・公式サイト：https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/

【ステージ概要】

・開催日程：2026年2月23日（月・祝）10：00～11：00

・会場：東京国際フォーラム ホールE ロイヤルステージ（定員500名）

・出演：宮本亞門（演出家）、齋藤弘道（遺贈寄附推進機構代表）

・聴講方法：ステージの聴講は抽選制です。まずは公式サイトから来場登録をお願いします。

登録の際に、ステージの抽選にお申し込みいただけます。

ご応募の締め切りは1月27日です。

【出演者】

宮本亞門さん宮本亞門さん（演出家）

1958 年東京・銀座生まれ。2004 年には東洋人初の演出家としてオンブロードウェイにて 「太平洋序曲」を上演し、同作はトニー賞４部門にノミネート。ミュージカル、ストレートプレイ、 オペラ、歌舞伎などジャンルを問わず幅広く作品を手掛ける。2022 年には、映画「ベストキッド」を ミュージカル化した「カラテキッド」をセントルイスで世界初演し、2026年にはイギリスで１０都市のUKツアーを予定している。近著『上を向いて生きる』（幻冬舎）

齋藤弘道さん齋藤弘道さん（遺贈寄附推進機構株式会社代表、全国レガシーギフト協会 理事）

信託銀行にて1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げた（後の「全国レガシーギフト協会」）。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。

公益財団法人日本対がん協会

1958年設立。民間の立場で「がん予防・検診の推進」「がん患者・家族の支援」「正しい知識の啓発普及」 を柱とした活動を行っており、がんで苦しむ人や悲しむ人をなくすことを目指しています。

日本対がん協会HP ： https://www.jcancer.jp

各事業の公式サイトは、次の通りです。

がんサバイバー・クラブ ： https://www.gsclub.jp/

リレー・フォー・ライフ ： https://relayforlife.jp/

ピンクリボンフェスティバル ： https://www.pinkribbonfestival.jp/