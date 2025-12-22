50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《熊本～別府》《別府～熊本》発売のお知らせ

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社では、50系客車を使用して「50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《熊本～別府》《別府～熊本》」を発売しています。

本ツアーでは、熊本から大分までの豊肥本線全線と、大分から別府までの区間を、DE10形機関車とDD200形機関車によるプッシュプル方式で運行します。

この機会にぜひ、異なる形式の機関車による牽引と、夜行列車の旅をお楽しみください。

ツアー概要

（１）ツアー名称：

１.50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《熊本～別府》BOX座席利用プラン・2名座席利用プラン

２.50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《別府～熊本》BOX座席利用プラン・2名座席利用プラン

（２）出発日：

１.2026年1月23日（金）0泊2日 片道

２.2026年1月24日（土）0泊2日 片道

（３）最少催行人員：各プラン合計30名（各日共通）

（４）発着駅：１.熊本駅発/別府駅着 ２.別府駅発/熊本駅着

（５）ご旅行代金（お一人様あたり）：大人・こども同額※各コース共通

《BOX座席利用プラン》

1名利用：32,000円、2名利用：16,500円、3名利用：11,000円、4名利用：8,500円

《2名座席利用プラン》

1名利用：17,000円、2名利用：9,000円

（６）行程

（７）ツアーポイント ※各コース共通

・≪熊本～別府≫は、熊本から大分までの豊肥本線全線と大分から別府までを夜行運転で走行します。

・≪別府～熊本≫は、別府から大分までと、大分から熊本までの豊肥本線全線を夜行運行で走行します。

・DE10機関車とDD200機関車のプッシュプルで運行します。

・硬券タイプの記念乗車証付き。

予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

１.1月23日（金）発：50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《熊本～別府》

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/100807?page=1

２.1月24日（土）発：50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅《別府～熊本》

ご予約はこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/100808?page=1

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

※当ご案内からの旅行のお申込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認ください。