【抽選で豪華賞品が当たる】#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭　スタート！

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版は、公式X「【公式】落第忍者乱太郎（あさひコミックス）」（@rantarouasahi(https://x.com/rantarouasahi)）において、抽選で豪華賞品が当たるフォロー＆ポストキャンペーン「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」を開催いたします。

『落第忍者乱太郎』は1986年1月7日に朝日小学生新聞で連載を開始。乱太郎・きり丸・しんべヱの3人と忍術学園の仲間たちが繰り広げる物語は、2019年に同紙での連載が終了した後も、世代を超えて愛され続けてきました。

シリーズ累計発行部数1100万部を突破した本作の40周年を記念して、著者の尼子騒兵衛先生からメッセージが届きました。

「『落第忍者乱太郎』40周年」に寄せて

アニメ「忍たま乱太郎」の原作、「落第忍者乱太郎」は、1986年に連載を始めて、2026年、連載開始40周年になります。最初「3カ月だけ」という連載予定が、あっという間に40年!! 乱太郎たちは10歳という設定で始まりましたので、本来なら彼らは50歳のおっさんになっております。ほんとに、見事に、「落第」を続けてくれました。でも、40年の間に彼らもすこぉ～しずつ成長しているようです、すこぉ～しずつですが。

「子どもと一緒に見てるよ」というお手紙が、「孫と一緒に見てますよ」というお手紙になって、また、「初めまして」の読者の方々にも愛していただいて、「永遠の少年忍者たち」は、幸せ者です。

これからも落第し続ける彼らとともに、そして、一緒に笑ってくださる読者の皆さまとともに、長い長い道を歩いてゆければいいな、と、願っております。

尼子騒兵衛

『落第忍者乱太郎』のメモリアルイヤーを盛りあげるべく、『落第忍者乱太郎』の公式Xアカウント（@rantarouasahi(https://x.com/rantarouasahi)）では、抽選で豪華賞品が当たるフォロー＆ポストキャンペーン「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」を開催いたします。キャラクターへの愛を言葉にするも良し、イラストを投稿するも良し。奮ってご応募ください。

キャンペーン詳細

開催時期

2025年12月22日12：00～2026年3月31日23：59

応募方法

公式X（@rantarouasahi(https://x.com/rantarouasahi)）をフォロー 下記2部門のどちらかを選択し、Xにポスト。

※投稿内容には必ず「好きなキャラクター名」と「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」 の両方を記入してください。

１.「語り部門」：

好きなキャラの推しポイントに関する【テキスト】をポスト。

２.「イラスト部門」：

好きなキャラの【イラスト】をポスト。ハッシュタグ以外のテキストの有無は問いません。

※両部門ともへの応募もOK、ポストの回数に制限はありません。

※ポストするコメントおよびイラストは、投稿者本人、または子どもが制作し保護者が代理投稿したオリジナル・未公表のものに限ります。第三者が制作した作品や、無断転載・二次利用作品は不可とします。

※ポストされた投稿作品は、当社のHPやSNS、拡材等で紹介させていただく場合があります。予めご了承ください。

抽選・賞品について

各部門、抽選で3名様にプレミアムBOX（お好きなもの1種）&尼子先生サイン色紙をプレゼント！

抽選に外れてしまった人にもWチャンス！ 各部門につき100名、計200名様限定で、ステッカーセットをプレゼントいたします。

※当選は1アカウントにつき1回限りとします。

応募規約詳細はこちら :https://publications.asahi.com/feature/rantarou/