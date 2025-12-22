Audire（アウディーレ）が、26SS新作コレクションからセレモニーアイテム5型を12/22 18時に発売！

株式会社CEORY

日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」は、26SSコレクション「flare」から入卒園式・結婚式参列などのハレノヒや、登壇や会食などのフォーマルなシーンに向けたアイテム5型を、2024年12月22日(月)18時よりオンラインストアにて予約販売いたします。

Audire オンラインストア

https://audire.jp/

2025年12月22日（月）18:00より発売

忙しい日々にも嬉しい、一枚着れば上品見えの特別感あるワンピースや

エレガントからクールな印象も兼ね備えるセットアイテムなどのアイテムが揃いました。

日本テレビアナウンサーの知見がつまったAudireのフォーマルなアイテムで、先に控えるイベントを迎えるのはいかがでしょう？

Prima peplum dress

Size：S / M

Color：Beige / Gray / Navy

Price：\38,500（in TAX）

Delivery：2025年2月末（製造の状況により変更可能性あり）

ブランドの代名詞になりつつある“ペプラムデザイン”が効いた、ワードローブの主役になるドレス。

仕事・母業・家族行事など、“ここぞ！”というイベントで自分の気持ちをぐっと高めてくれるはず。

プリマドンナになった気分で袖を通していただけたらうれしいです。

Witch flare dress

Size：Free

Color：Navy / Black

Price：\38,500（in TAX）

Delivery：2025年2月末 （製造の状況により変更可能性あり）

体のラインを拾わないAラインシルエットは、忙しい女性の味方。

服を決めるエネルギーが切れているときでも、“きちんとしていたい”というあなたの願いを叶えてくれるドレス。

襟元にフリルがあるから、髪型が決まらなくても顔まわりを華やかに見せてくれるのもうれしい。

Peony cuffs tops

Size：S / M

Color：Navy / Black

Price：\25,300（in TAX）

Delivery：2025年2月末 （製造の状況により変更可能性あり）

袖口のボリュームを楽しむブラウス。

それはまるで、花びらが幾重にも重なる美しい芍薬のよう。

タイピングをしながら、ふと視界に入る袖口に目をやると、思わずはにかんでしまう…

袖口に“かわいい”を凝縮させた一枚です。

Frill smart vest

Size：S / M

Color：Beige / Gray / Navy

Price：\27,500（in TAX）

Delivery：2025年2月末 （製造の状況により変更可能性あり）

かっこよくも、かわいくも、どちらの表情も見せたいから、フリルは取り外し可能に。

その日の予定に合わせて、演出したい・見せたい自分が変わる──

そんな自分自身の経験をもとにデザインしました。

Smart tuck pants

Size：S / M

Color：Beige / Gray / Navy

Price：\26,400（in TAX）

Delivery：2025年2月末 （製造の状況により変更可能性あり）

自信・強さ・危うさ・色気…

学生時代に憧れた、私の思う“かっこいい女性”を表現した一本。

パリッとしたシャツ、やわらかなニット、くたっとしたTシャツ。

どんなトップスだって、“かっこいい女性”に見せてくれます。

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。





◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

Audire PR窓口：info@audire.jp

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com





◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)



《オンラインストア》

https://audire.jp/



