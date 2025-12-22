「第68回　認定フェイシャル・ボディエステティシャン試験申込受付開始のお知らせ！」

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック協会（AJESTHE：所在地：東京都千代田区、理事長：瀧川睦子）は、第68回「AJESTHE認定フェイシャルエステティシャン」および「AJESTHE認定ボディエステティシャン」試験の申込受付を開始いたしました。

本資格は、エステティシャンとして活動するうえで不可欠となる衛生・安全に関する正しい知識をはじめ、フェイシャルケアおよびボディケアの基礎理論と技術を体系的に修得していることを証明する、AJESTHE認定の資格です。確かな知識と意識に裏付けられた施術は、お客様からの信頼獲得やサービス品質の向上につながり、エステティシャンとしての価値を高める重要な要素となります。これまで74,000人以上の資格者を輩出しております。

これからエステティシャンとしてのキャリアアップを目指す方はもちろん、これまで培ってきた知識や技術をあらためて整理・確認したい方、現場での施術に自信と裏付けを持ちたい方にとっても、本試験はご自身のスキルを客観的に証明する有意義な機会となります。

AJESTHEでは、業界の健全な発展とエステティシャンの地位向上を目指し、基礎力を重視した資格制度を通じて、安心・安全で質の高いエステティックサービスの普及に取り組んでいます。この機会にぜひ、エステティシャンとしての確かな一歩を踏み出してみませんか。

◆試験概要

試験名：認定フェイシャルエステティシャン試験／認定ボディエステティシャン試験

主催：一般社団法人 日本エステティック協会

試験実施期間：第68回試験 2026年2月15日（日）～2026年3月14日（土）

申し込み期間：2025年12月15日（月）～2026年1月9日（金）】

試験実施方法：提携している全国のテストセンターでコンピュータを利用して受験していただく

「ＣＢＴ方式」と、自宅等のパソコンを利用して受験していただく「ＩＢＴ方式」がお選びいただけます。

※ＩＢＴ方式の受験は、パソコン（OS：Ｗindows10、または11、ブラウザ：Googie Chrome または Microsoft Edgeのみ）およびWebカメラ、インタ-ネットが利用できる環境が必要となります。

受験料（税込）：認定フェイシャルエステティシャン試験 8,200円（税込）

認定ボディエステティシャン試験 8,200円（税込）／同時受験 15,400円（税込）

なお、合格後の資格取得については、申請条件がありますので、詳しくは以下よりご確認をお願いします。

申込＆詳細内容 ⇒ https://ajesthe.j-cloud.net/aesthe-1.html