企業の障害者雇用に「第3の選択肢」を。オーガファーム、「適格事業者」に認定

【国内初】株式会社オーガファーム、「障害者雇用支援サービス適格事業者」に認定

～第1回認定企業「わずか9社」の一角として、適正な障害者雇用のモデルケースを確立～

株式会社オーガファーム（本社：茨城県つくば市、代表取締役：榊原 慎吾）は、一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会（以下、促進協）が運営する「障害者雇用支援サービス適格事業者認定制度」において、2025年8月18日付で認定事業者（認定番号：第2025072906(01)号）として登録されました。

今回の認定を受け、私たちは「誰もが輝ける社会を創る」というミッションのもと、事業価値と高い賃金水準を両立する共創モデルのトップランナーとして、多くの企業様と共に障害者雇用の課題解決に向けた連携（アライアンス）をさらに加速させてまいります。

第1回「障害者雇用支援サービス適格事業者」として認定を取得

■ なぜ、この「認定」が重要なのか？

近年、法定雇用率の上昇に伴い、障害者雇用支援サービスは急増しています。しかし一方で、実態を伴わない雇用代行や、法令順守に懸念のあるサービスも散見され、企業担当者が「どの事業者を信頼すればよいか分からない」という課題が生じていました。

こうした状況を是正するため、促進協により創設されたのが「障害者雇用支援サービス適格事業者認定制度」です。

今回、オーガファームが「国内初の認定9社」に選ばれたことは、当社のサービスが国や社会の求める適正な水準を満たし、「企業が安心してパートナーシップを組める優良な事業者」であると公的に証明されたことを意味します。

■ 認定取得の背景：企業の課題に寄り添う「第3の選択肢」へ

多くの企業が、法定雇用率の達成や業務の切り出しに悩んでいます。従来の「自社ですべて抱え込む」か「安易な代行利用か」という二極化した選択肢ではなく、もっと経営にプラスになる選択肢が必要です。

オーガファームは、ベーグル専門店や食品OEM工場など、社会とつながる実業の場を創出してきました。私たちのモデルは、支援費のみに依存せず、事業収益から適正な給与を支払う「経済活動としての雇用」です。

目黒店オープン

目黒店は2年前にオープンして、現在は季節限定商品からグリルドオープンサンドまで様々な商品を用意しています。

店舗内

人気のベーグルとしてメディアにも取り上げていただきました。

食品OEM工場内

現在は、クレープ生地や高齢者ホーム用のパン、チョコレートケーキなどを製造しています。

食品OEM工場

2022年に建設した食品OEM工場です。こちらでは10名以上の障がい者スタッフが働いています。

■ オーガファームが提案する「3つの価値」

１．無理なく続けられる「経済合理性」

福祉とビジネスは両立可能です。当社のスタッフ平均賃金は全国平均を大きく上回り、就労継続支援A型事業所スコアでも175点（全国平均約130点）を記録。高い生産性を維持し、企業にとって「負担」ではなく「戦力」となるモデルを実証しています。

２．地域社会とつながる「誇りある職場」

働く場所は、多くのお客様が訪れる店舗や工場です。人気ブランドの一員として社会と接点を持ちながら働くことは、スタッフのやりがいとなり、高い定着率につながっています。

３．共に支え合う「Euphoria 有限責任事業組合」への参画

一社だけで抱え込まず、複数の企業が連携する「事業協同組合等算定特例」を活用した「Euphoria（ユーフォリア）有限責任事業組合」に参画。資金や技術を持ち寄り、安定的かつ適法な雇用環境を共に創り上げています。

■ 代表取締役 榊原 慎吾 コメント

代表取締役 榊原慎吾

「障害者雇用は、企業の『義務』や『コスト』で終わるものではありません。やり方次第で、新たな事業価値を生み出す素晴らしい機会になります。

今回、記念すべき第1回目の認定事業者として選出いただいたことは、私たちの取り組みが『ひとつの正解』として認められた証であり、大変光栄に思います。しかし、これだけで満足はしていません。

既存のやり方に限界を感じている企業の皆様、より良い雇用を目指す経営者の皆様。私たちと共に手を取り合い、新しい雇用のスタンダードを築いていきましょう」

■ 今後の展望

本認定を契機に、私たちが現場で培ってきたノウハウを、障害者雇用に課題を抱える多くの企業様へ提供してまいります。

私たちが目指すのは、単なる「数合わせの雇用代行」ではありません。企業様と共に事業を創り、そこで生まれた利益から適正な賃金を支払う――ビジネスとして「当たり前」のサイクルを、障害者雇用の現場で正しく回していくことです。 このモデルを広げることで、働くスタッフの賃金を継続的に向上させ、彼らの生活をより豊かにすることに挑戦し続けます。

自社雇用の枠を超え、企業間で連携して支え合う「支援の輪」を広げることで、すべての企業と障がい者が対等に向き合い、誰もが輝ける社会の実現を目指します。

【認定概要】

制度名称：障害者雇用支援サービス適格事業者認定制度

運営機関：一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会

認定番号：第2025072906(01)号

認定日：2025年8月18日

備考：第1回認定事業者（計9社）のうちの1社

【株式会社オーガファームについて】

「誰もが輝ける社会を創る」をミッションに掲げ、就労継続支援A型事業所の運営、食品製造・販売、清掃事業等を展開。企業間連携を通じた新しい雇用の形を提案しています。

代表者：代表取締役 榊原 慎吾

所在地：茨城県つくば市吉瀬615-1

設立：2014年2月26日

URL：https://ogrefarm.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オーガファーム 広報担当

Tel：029-869-9579